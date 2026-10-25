Chano Castaño: “La escritura está sucia, llena de los regueros de nuestros vicios”

Castaño no se aceleró para publicar. En su obra hay una búsqueda de la palabra justa —el famoso “mot juste” de Gustave Flaubert—, y no de una…

“Buhardilla sudaca” es una colección de 10 cuentos que abordan distintos temas y estilos. Tienen, sin embargo, elementos en común: la poesía —hay frases que queman, imágenes potentes— y un lenguaje elaborado, con riqueza léxica. Este primer libro de Andrés Castaño, conocido como el Chano Castaño, está más influenciado por un bagaje de lectura —seguramente en español— que por el cine u otras artes.

Castaño no se aceleró para publicar. En su obra hay una búsqueda de la palabra justa —el famoso “mot juste” de Gustave Flaubert—, y no de una escritura a tumba abierta, de flujo incontinente, como la que se ve en otros libros de autores de editoriales independientes cercanos al rock, al mundo de las drogas, a las vivencias de la calle y a las peripecias vitales.

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En el libro se destacan “Saga félida”, un relato sobre el amor a los gatos y su magia; “Bufeo colorado”, la aventura —que no termina muy bien— de una periodista de moda inglesa en el Amazonas; “Cazador de perros”, historia salvaje de niños cazadores que nos recuerda nuestra condición animal, pero también el ingenio con el que intentamos dominar la naturaleza, e “Irse a volver”, el viaje por tierra de unos jóvenes aficionados al fútbol a través de Suramérica para ver a la selección de Colombia en el Mundial de Brasil: una odisea marcada por una naturaleza compleja y por la violencia y la solidaridad en nuestra parte del continente.

Chano Castaño es conocido por ser el editor de Lectores secretos, editorial independiente que ha publicado libros de poesía de alta calidad y de otros géneros, obras seleccionadas con cuidado. “Buhardilla sudaca” está publicado también por esta editorial. Castaño es, además, creador del Systema Blasfemia, grupo de poesía expandida y oralidad experimental.

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Háblenos del proceso creativo de los cuentos de “Buhardilla sudaca”.

El primero lo escribí en México. Por aquellos días escribir era un oficio nocturno que disfrutaba como un vampiro. Ese primer cuento daría impulso al libro, pero terminaría por no estar en la selección final. Para hacer justicia poética, debo confesar que hubo dos cuentos del libro que me fueron dictados. Uno fue “El taxidermista de la obrera”. Una voz me despertó en la madrugada y me lo dictó. Por fortuna me dio tiempo de ir al computador y sentarme a escribir con las lagañas en los ojos. No lo escribí todo, claro está, pero sí hasta la mitad, creo. Lo mismo pasó con “Ahí te encargo”: me lo dictó el espíritu del mezcal. Estaba en una casa en Cholula escribiendo, cuando, después de tres mezcalitos bien puestos, apareció una voz mexicana en mi cabeza que me contaba la historia del cuento. Por fortuna estaba frente al teclado y pude captar la señal con facilidad.

El libro tiene un gran cuidado del lenguaje: hay una búsqueda de la palabra justa, y esa palabra es fuego. ¿Cómo lo trabajó? Parece que le dedicó tiempo y no se afanó por publicar.

Sí, en mi gaveta de escritor guardo criaturas que hice previamente y que nunca verán la luz —o eso espero—, y que ayudaron a dar forma a estos cuentos, con cierto manejo de un estilo que me gusta mucho. Me hipnotiza la precisión del lenguaje, pero también su dispersión, su apertura y su límite, a veces lamentable o impactante. Buscar las palabras adecuadas consiste en crear una sensación precisa para tu historia con cada elemento que usas y, a la vez, con el conjunto que se arma. Es un juego de tonos, de sentidos, de direcciones, de imágenes, y todo tiene que ver con las palabras que eliges.

Los cuentos son variados: universos distintos, cuentos realistas y algo de fantasía. Hay un par de vasos comunicantes, pero también variedad de voces y ambientes. ¿Cuál fue la apuesta en este sentido?

Algo que me cautiva mucho de trabajar con el lenguaje son las voces: las de la calle, las de nuestros lugares de confianza, las de nuestros lugares de disputa, las del amor, las del perreo, las del dolor, las de la plegaria y el ritual. Siento que por eso mismo el libro es muy latinoamericano, porque a mi escritura la impulsa mucho estar en contacto con esa diversidad de voces que hablan el español, que trabajan con él, que lo deforman, lo colorean, lo reformulan y lo vuelven a estirar. También me gusta darme la libertad de contar historias, sean las que sean, sin un filtro claro o un tema que me guíe con rigor o que marque una frontera. Al contrario: sentirse libre para contar lo que sea es sentirse libre para disfrutar la escritura.

El libro es muy cercano a la poesía. Diría que son cuentos cortos (un par más largos) que pueden leerse como poemas largos. Cuéntenos de esa búsqueda poética.

Siempre he sido muy cercano a la poesía. Me gusta mucho leerla; escribirla, no tanto, pero lo que hago está impregnado de sus ritmos, sus tonos, sus juegos. De hecho, me gusta pensar que es la poesía la que mejor prosa te pone a escribir. También me pasa mucho que cierta poesía con la que entro en contacto me impulsa a escribir muchísimo, me abre puertas; es como una expansión que hace la literatura desde sus propios mecanismos.

¿Qué autores y otros artistas lo influenciaron en la estética de “Buhardilla sudaca”?

La literatura cubana siempre ha estado dentro de mi escritura: Cabrera Infante, Severo Sarduy, Alejo Carpentier, etc. Ese tongoneo que tiene el estilo cubano entre mundos de imaginación abundante y seductora, entre el barrio y la camaradería, entre lo que se pierde y lo que se gana, me seduce muchísimo. También la literatura mexicana: leo mucho a Guillermo Arriaga, pero me encantan Fernanda Melchor, Dahlia de la Cerda y Carlos Velázquez. Y, en general, mucha literatura latinoamericana, donde están cristalizadas esas voces de los países a los que me refiero en “Buhardilla sudaca”.

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En el libro hay “viajes” a través de las drogas, una especie de búsqueda mística que relaciono con estados alterados o distintos de conciencia. ¿Qué piensa de la relación entre las sustancias espirituosas y la creación artística?

La escritura llega a los lectores impoluta, metida en el libro, encuadernada, con olor a tinta deliciosa y lazo para marcar las páginas, pero usualmente la escritura está sucia, llena de los regueros de nuestros vicios o de nuestras ansiedades, con ácaros de nuestro mal humor o de nuestro decidido ostracismo literario. La escritura nunca está limpia; solo aparece así al final, sin mácula, pero en nuestro escritorio es a otro precio, porque es el lugar donde sucede lo que nos importa. Si entre esos eventos hay sustancias o no las hay, si hay dioses o no los hay, es cosa de cada quien; es algo que seguro un escritor necesita y otro no, pero calificar su literatura por eso no tiene sentido.

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Está al frente de la editorial Lectores secretos y conoce bien el mundo de la edición independiente. ¿Cómo ve el panorama actual de la edición de literatura y de las editoriales independientes en Colombia?

El mundo de las editoriales independientes en Colombia, así como el de cualquier agente de la cadena del libro, es muy difícil en las condiciones actuales. Hay menos recursos, menos disposición a colaborar y un claro sesgo temático que realmente nada aporta a la gestión de proyectos editoriales. Lo que finalmente siempre jala y salva todo es la pasión de quienes leen y encuentran en el libro un objeto de gozo intelectual, espiritual, emocional. Gracias a quienes aman leer y nos impulsan a seguir trabajando por el libro, todo esto continúa. Aferrarse a lo que hacen los gobiernos o determinadas instituciones, entre tantos bandazos y tanta falta de seriedad, es una opción muy inestable.

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En su caso, ¿cómo se complementan o se alimentan la edición y la creación literaria?

Me gusta mucho editar poesía y narrativa, pero escribir lo de uno es otra cosa. Hay una disposición diferente que te deja fluir, mientras que al editar hay que tener el ojo muy atento. Escribiendo no. Escribiendo dejas que algo se exprese y sientes, poco a poco, lo que se construye en el texto; lo disfrutas, buscas soluciones sin prisa, y sufres tal vez —sufres mucho escribiendo—, pero es tu arte y gozas estar alucinado con todo eso que pones en la hoja.

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