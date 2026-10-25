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Chano Castaño: “La escritura está sucia, llena de los regueros de nuestros vicios”

“Buhardilla sudaca”, el primer libro del editor de Lectores secretos, reúne 10 cuentos que van del Amazonas a las carreteras de Suramérica, con una prosa muy cercana a la poesía. En esta conversación habló sobre los relatos que le dictaron una voz en la madrugada y el espíritu del mezcal, sus influencias cubanas y mexicanas, la relación entre las sustancias y la escritura, y el difícil momento de la edición independiente en Colombia.

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Juan Sebastián Lozano
Chano Castaño es el editor de Lectores secretos y creador del proyecto Systema Blasfemia.
Foto: Pedro Torres Castilla

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“Buhardilla sudaca” es una colección de 10 cuentos que abordan distintos temas y estilos. Tienen, sin embargo, elementos en común: la poesía —hay frases que queman, imágenes potentes— y un lenguaje elaborado, con riqueza léxica. Este primer libro de Andrés Castaño, conocido como el Chano Castaño, está más influenciado por un bagaje de lectura —seguramente en español— que por el cine u otras artes.

Castaño no se aceleró para publicar. En su obra hay una búsqueda de la palabra justa —el famoso “mot juste” de Gustave Flaubert—, y no de una…

Por Juan Sebastián Lozano

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