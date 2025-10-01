Festival Internacional de la Cultura de Boyacá recibe reconocimiento como Patrimonio Cultural

El FIC celebra más de cinco décadas de historia con programación en seis ciudades y 38 municipios de Boyacá. Foto: FIC

El Festival Internacional de la Cultura (FIC) de Boyacá fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, tras la aprobación de la Ley 2544 del 19 de septiembre de 2025 por parte del Congreso de la República. Con esta decisión, el país garantiza la protección, promoción y financiación de uno de los eventos culturales con mayor trayectoria y alcance en Colombia.

La norma establece que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Boyacá y las autoridades locales, deberá adelantar las acciones necesarias para asegurar la preservación y difusión del festival. Esto incluye la inclusión del FIC en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y la implementación de un Plan Especial de Salvaguardia (PES), conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Además, la ley autoriza al Gobierno nacional a destinar recursos específicos dentro del presupuesto general y a gestionar fondos adicionales, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, para fortalecer su desarrollo y proyección.

Cinco décadas de historia cultural

El FIC nació en la década de 1970 como iniciativa del gestor cultural Gustavo Mateus Cortés, quien impulsó la creación de un espacio que promoviera la educación artística en Tunja. La primera edición, celebrada en 1973 bajo el nombre de Semana Internacional de la Cultura, fue el punto de partida de un proyecto que, con más de 50 años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la región andina.

A lo largo de su historia, el festival ha reunido a miles de artistas nacionales e internacionales en actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes plásticas, narración oral y saberes tradicionales.

Acerca del FIC 2025

La edición 2025 se realizará del 2 de octubre al 2 de noviembre en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Villa de Leyva y Chiquinquirá, con actividades abiertas al público y de acceso gratuito. Como parte de la estrategia de descentralización Territorio FIC, el festival llegará a 38 municipios boyacenses entre el 3 y el 22 de octubre a través de dos caravanas culturales itinerantes.

El evento cuenta con ocho áreas artísticas principales: artes plásticas y muralismo, danza, teatro y circo, música, literatura, cinematografía, patrimonio y memoria, y narración oral. Además de exhibiciones y presentaciones, el festival incluye espacios académicos y actividades entre artistas y la comunidad.

El nombramiento del FIC (FICC) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, además de reconocer su valor histórico y artístico, también busca destacar la labor de los campesinos como creadores culturales y fomenta el intercambio de manifestaciones artísticas locales e internacionales.