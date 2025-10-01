Diego Mateus lleva “La vorágine” al escenario del Teatro El Ensueño

El proyecto, ganador de la Beca de creación en teatro de narración oral 2025, propone nuevas lecturas sobre un clásico de la literatura latinoamericana. Foto: Imagen promocional de la obra

El próximo 4 de octubre, el Teatro El Ensueño será el escenario de una propuesta que retoma y rinde tributo a “La vorágine”, la novela publicada en 1924 por José Eustasio Rivera. El montaje estará a cargo de Diego Mateus, actor, escritor y comediante, quien presentará un monólogo que explora los principales temas del texto desde un lugar moderno.

La función parte de la obra original, considerada uno de los relatos fundamentales de la literatura latinoamericana por su representación de las condiciones laborales en las caucherías del sur de Colombia. A través del formato del monólogo, Mateus repasa algunos episodios centrales del libro, marcado por la violencia, la explotación y la deshumanización, y los conecta con preguntas vigentes en el presente.

El proyecto no busca reproducir de forma literal la novela, sino construir un diálogo entre el pasado y el presente. Para ello, combina narración, elementos de comedia e interpretación teatral, lo que permite que el público se acerque al contenido desde un punto de vista diferente. Esta puesta en escena pretender transformar el material que se encuentra en el libro, aunque conserva el núcleo de la denuncia social planteada por Rivera.

La obra original de “La vorágine”

El libro expone la situación de miles de trabajadores sometidos a la explotación durante el auge de la industria del caucho, un periodo histórico que dejó huellas profundas en la región amazónica y en la memoria colectiva. La novela, escrita hace más de un siglo, continúa siendo un referente para entender procesos de violencia estructural en el país, y su lectura desde las artes escénicas permite ampliar las interpretaciones posibles sobre sus contenidos.

Sobre Diego Mateus

Diego Mateus, quien ha desarrollado su trayectoria entre la escritura, la actuación y el trabajo con como narrador, quiso incorporar en esta propuesta distintos lenguajes escénicos que refuerzan la intención del texto original. El proyecto fue seleccionado como ganador de la Beca de creación en teatro de narración oral del Ministerio de las Culturas 2025, lo que le ha permitido consolidarlo y llevarlo al escenario.

La presentación está dirigida a personas mayores de 14 años y se enmarca en una serie de actividades que buscan acercar la literatura colombiana al público desde formatos distintos al libro. Con esta reinterpretación, La Vorágine llega a las tablas como un ejercicio de memoria, análisis y actualización de un texto fundamental para la historia cultural del país.

Para más información, visite: https://teatroelensueno.gov.co/eventos/la-voragine-diego-mateus



