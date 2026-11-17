Frida Kahlo volvió a estar en el centro del debate del mundo artístico, luego de que se conociera que la casa de subastas Christie’s pondría en venta la obra “Congreso de los pueblos por la paz”. Se espera que sea comprada por entre USD 2.5 y 3.5 millones. Esta venta prendió las alarmas en México, pues el colectivo “Defendamos la Colección Gelman” denunció a través de redes sociales que la obra en cuestión fue sustraída de manera irregular, junto con otras piezas.

“La subasta de esta obra, que pertenece al pueblo de México, no puede llevarse a cabo; es indignante que las autoridades lo permitan”, escribieron.

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Horas antes de la subasta, Chritie’s anunció que retiraría la obra de la venta. “En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar el lote por el momento para realizar una investigación más exhaustiva. Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior”, afirmaron a ARTnews.

La obra, creada por Kahlo en 1952, dos años antes de su muerte, fue hecha para demostrar su apoyo a los “partisanos por la paz”. La mexicana había sido parte del comité organizador del Congreso Continental Americano por la Paz Mundial, celebrado en la Ciudad de México en septiembre de 1949. Más adelante, se formó el Comité Mexicano de Partisanos por la Paz, el cual se reunió en mayo de 1952 con el objetivo de apoyar un pacto de paz entre las cinco potencias mundiales del momento: Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia. Según detalló la casa de subastas, “Kahlo recolectó firmas en apoyo del pacto desde su cama de hospital y comenzó a pintar esta obra, anticipándose al Congreso, durante su convalecencia en Puebla en octubre de 1952”.

En la presentación del lote a subastar, Christie’s describió la obra: “Pequeña y con una densa capa de empaste, Congreso representa la creciente politización de las naturalezas muertas de Kahlo, así como su dominio de las iconografías nacionales y universales de la salvación. Kahlo se inspiró en la cosmología mesoamericana para representar la luna con su sombra de conejo, una alusión a la leyenda del Quinto Sol y a los ciclos continuos de creación y destrucción del mundo”.

Según denunció el colectivo, esta pieza desapareció en condiciones “extrañas” del museo Casa Azul de Frida Kahlo. De hecho, el primer reporte de la sustracción de la obra fue hecho por Hilda Trujillo, gestora cultural mexicana y exdirectora general de los Museos Diego Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo. En una publicación realizada en un blog propio, Trujillo aseguró que “Congreso de los pueblos por la paz” “aparece en el listado catalogado por Rivera con el número A.F. 18. En la lista de 2011, se dice que pertenece a la colección de la galerista Mary-Anne Martin; en 1988, Helga Prignitz Poda, en el ‘Catálogo Razonado’, atribuyó la propiedad a Ramis Barquet, de Nueva York. En 2020, nuevamente esta pieza fue puesta en venta en una casa de subasta. No se entiende cómo y por qué salió del Museo Frida Kahlo”.

Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron por primera vez el 21 de agosto de 1929. Foto: Agencia EFE

La procedencia de la obra, publicada en la página de Christie’s, cita que el dueño actual adquirió la pintura en una subasta de 2020 en Sotheby’s y que, previamente, había sido adquirida por la Galería Ramis Barquet.

Según detalló Trujillo en su investigación, la obra había sido catalogada por Diego Rivera como parte de la donación que éste haría al “Pueblo de México”. En el contrato aparecen “Diego Rivera en calidad de donador y fideicomitente; el pueblo de México, como beneficiario; y el Banco de México, como fiduciario”, informó. Los informes de inventario en los que se encontraba la obra en cuestión,fueron firmados por Diego Rivera, Alfonso Quiroz Cuarón y Dolores Olmedo, quien también hizo parte de la creación del fideicomiso en 1955 y, tras la muerte de Rivera en 1957, se convirtió en directora vitalicia de los museos. El documento bajo el cual se realizó la donación expresa, además, que bajo “ningún motivo o pretexto” los objetos incluidos en ese patrimonio podrían dejar los recintos en los que se encontraban.

La investigación de Trujillo expuso la sustracción de esta obra, un óleo adicional, ocho dibujos y algunas páginas del diario de Frida Kahlo. Según dijo Trujillo al medio mexicano Excélsior en 2025, el documento con el que Rivera creó el fideicomiso está notariado, por lo que las piezas no podrían salir de los recintos.

Tras la muerte de Dolores Olmedo en 2002, su hijo Carlos Phillips Olmedo, quien pasó a ser director general de los museos, comisionó un estudio sobre las obras que aparecían en los registros originales de 1955 y1957 y cotejarlos con el acervo de la Casa Azul. Así descubrieron que había varias piezas que ya no se encontraban dentro de la Casa Azul y que aparecían en colecciones particulares.

A pesar de que la investigación de la exdirectora dejó varias preguntas abiertas, como: ¿por qué las piezas aparecían en colecciones privadas? ¿Cuándo y quién las vendió? ¿Por qué las autoridades no han actuado?, entre otras, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitió una respuesta a la denuncia por la subasta de la obra el pasado 16 de noviembre.

En el comunicado expresaron que la obra había sido donada por Kahlo en vida al Congreso de la Paz y que incluso había salido del país. De hecho, Diego Rivera llevó la pieza con él a Viena para el evento, según registró Sotheby’s. El instituto afirmó que la obra fue exhibida en Austria. Para el INBAL esta salida del país, realizada tres décadas antes de la publicación del decreto que declaró la obra de Frida Kahlo como patrimonio artístico el 25 de julio de 1984, no constituye necesariamente un crimen.

“En casos anteriores, el INBAL ha precisado que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al momento de publicarse el decreto”, determinaron.

El INBAL, adicionalmente, declaró que en su procedimiento oficial había pedido a Christie’s entregar la documentación de procedencia y propiedad de la obra.

Por su parte, Trujillo aseguró que pudo constatar que varias de las piezas ausentes en los museos fueron sustraídas y vendidas en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990. “ Los propietarios actuales y quienes han vendido estas obras de arte deberán explicar cómo las comercializaron, ya que son propiedad de la Nación mexicana, tal como se estipula en el testamento y los listados de donación de Diego Rivera y Frida Kahlo, mediante el Fideicomiso del Banco de México. Estas obras deben formar parte de los acervos de los Museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, pero, además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972, prohíbe su salida del país —salvo en casos autorizados para exhibiciones—, dada su declaratoria de Monumento Artístico”, destacó.

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