Cien años de Soledad 2: ¿Cuándo se estrena? Netflix confirma la fecha

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, llegó en versión de serie a la plataforma Netflix y se consolidó como una de las apuestas más sólidas del streaming, lograda en su totalidad en Colombia y con la venía de la familia del premio Nobel de Literatura, ya que su hijo Rodrigo García Barcha, hace parte del equipo adaptador.

Al culminar la primera temporada, fue claro que era necesario una siguiente parte para abordar el laureado y complejo texto. Ahora ha sido el mismo streaming quien ha revelado que en efecto, falta poco para que los usuarios vean el siguiente periodo, que también cuenta con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno.

Lo hizo con un anuncio oficial, que también publicó en sus redes con el texto: “Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. Cien años de soledad, segunda parte, agosto 2026″, dejando así claro cuándo estará disponible el material.

¿De qué se trata la segunda parte de ‘Cien años de soledad?

Sobre la temática Netflix anticipó que comenzará con un fuerte detonante y varios eventos: “Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos”.

Así mismo, mencionó que el destino del otro gemelo, José Arcadio Segundo, “atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Anteriormente había trascendido que el elenco de la continuación de la historia incluirá a Marleyda Soto, en el rol de Úrsula; Claudio Cataño, como Aureliano Buendía; Ángela Cano, Emmanuel Restrepo. Estefanía Piñeres, Emiliano Pernía, Juanita Molina y Julián Román, entre otros.

La apuesta fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento