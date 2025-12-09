‘Los abandonados’ de Netflix: reparto completo, final explicado y dónde se grabó

El pasado 4 de diciembre, la plataforma de streaming estrenó Los abandonados, una miniserie producida por Kurt Sutter, Christopher Keyser, Jon Paré, Otto Bathurst, Stephen Surjik, Robert Askins y Emmy Grinwis. La historia se sitúa en la década de 1854, en un territorio fronterizo lleno de desafíos, y narra el conflicto entre dos familias que luchan por la tierra, el poder y la supervivencia. Por un lado, está un grupo de huérfanos y marginados, liderados por Fiona Nolan, quienes han creado una comunidad unida para enfrentar las adversidades. Por el otro lado, está la familia Van Ness, rica y ambiciosa, encabezada por Constance Van Ness, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para expandir su imperio minero.
La serie combina conflictos de clase, luchas por la tierra, violencia, traiciones, alianzas complicadas y tensiones morales, presentando un salvaje Oeste con un enfoque contemporáneo.
Reparto de ‘Los abandonados’
- Lena Headey como Fiona Nolan
- Gillian Anderson como Constance Van Ness
- Nick Robinson como Elias Teller
- Diana Silvers como Dahlia Teller
- Lucas Till como Garret Van Ness
- Aisling Franciosi como Trisha Van Ness
- Lamar Johnson como Albert Mason
- Natalia del Riego como Lilla Belle
- Michiel Huisman como Roache
- Michael Greyeyes como Jack Cree
- Ryan Hurst como Miles Alderton
- Clayton Cardenas como Quentin Serra
- Patton Oswalt como el Mayor Nibley
- Brían F. O’Byrne como Walter Paxton
- Elle-Máijá Tailfeathers como Oma Serra
- Michael Ornstein como Issac Marstein
- Jack Doolan como Leslie Moran
- Marc Menchaca como el Sheriff Hayworth
- Sarah Grace White como Kiki
- Katelyn Wells como Samara Alderton
- Haig Sutherland como el pastor Collier
- Jonathan Koensgen como Joseph Langley
¿Dónde se grabó ‘Los abandonados’?
Aunque la historia se desarrolla en un territorio fronterizo del viejo Oeste norteamericano, el rodaje realmente fue en Canadá. Muchas de las escenas se filmaron en la provincia de Alberta, incluyendo áreas alrededor de Calgary, así como en la zona natural de Kananaskis Country, conocida por sus paisajes montañosos. Otras locaciones fueron los municipios de Crossfield y Cochrane, también en Alberta, y algunas escenas secundarias se grabaron en Oregón, Estados Unidos.
Final explicado de ‘Los abandonados’
El final de la primera temporada deja muchas preguntas sin respuesta, con un desenlace abierto. En el episodio final, los “abandons” forman una alianza con otras familias para hacer frente a los Van Ness. Lanzan un ataque, eliminan a varios de sus hombres y prenden fuego a la mansión enemiga. Todo esto culmina en un intenso enfrentamiento entre Fiona Nolan y Constance Van Ness en un dormitorio lleno de humo y destrucción. No obstante, la serie termina justo antes de mostrar quién logra escapar, generando gran expectativa en los usuarios.