Estado de fuga 1986: Qué pasó con Pozzetto, quién reclamó el cadáver de Campo Elías y más

Han pasado 39 años desde que ocurrió la masacre en el restaurante Pozzetto de Bogotá. La hechos, que inspiraron la novela Satanás, escrita por Mario Mendoza, quien compartió con el asesino cuando ambos eran estudiantes de literatura y que luego, se convirtieron en un película con el mismo nombre, que en pocos días aterrizará también en Netflix, ahora están expuestos en la serie de ocho episodios ‘Estado de fuga 1986’, estelarizada por Andrés Parra y José Restrepo.

A continuación datos relevantes y respuestas a interrogantes, algunos relacionados con los hechos reales y otros, con la serie, que ya se ubica en lo más comentado de Netflix.

1. ¿Qué pasó con el restaurante Pozzetto?

El restaurante italiano y pizzería Pozzetto, donde ocurrieron los hechos que inspiraron la serie ‘Estado de fuga 1986’, estaba ubicado en la carrera séptima número 61-24, de la capital. Cuando ocurrió la matanza, sus propietarios cerraron por un tiempo y al reabrir, procuraron organizar las mesas y la barra de manera distinta para evitar la visita de curiosos que quisieran indagar en lo ocurrido. El establecimiento desapareció de ese lugar en el 2019 y allí comenzó un tiempo después, la construcción de un edificio de apartamentos. Pozzetto reabrió en la tradicional zona G, en la calle 69 A con sexta.

2. ¿Cómo llegó Andrés Parra a ser Jeremías Salgado?

El actor Andrés Parra no se sometió a casting para interpretar al asesino que en la serie se llama Jeremías Salgado. Rodrigo Guerrero y Mario Mendoza, sus productores, supieron desde el principio que Parra sería ideal para encarnar el rol. “Sabíamos que Andrés era el sujeto perfecto. Dijimos, (que) sería ideal que fuera él por la fuerza actoral que tiene... Andrés es un agujero negro. Tiene esa energía poderosa que uno no puede evitar que el ojo y el oído y toda la atención se vaya hacia él. Esa es una fuerza que no tienen todos los actores, pero él sí lo tiene”, precisó el escritor bogotano Mendoza sobre su escogencia.

3. ¿Qué hizo Andrés Parra para ser Jeremías?

Para interpretar a Jeremías Salgado, Parra cambió su alimentación, meditó, se alejó de redes. El actor procura hacer estos cambios en su cotidianidad cuando asume un nuevo rol. Para él, la interpretación de personajes va más allá de ser un trabajo y se percibe así mismo como un canal, de ahí que asume sus personajes con un proceso casi místico.

4. ¿Qué es ‘Estado de fuga’?

‘Estado de fuga 1986’ se denomina así en referencia al trastorno mental que sufren algunas personas que tienen pérdida de memoria o amnesia y no logran reconocer ciertos eventos que han experimentado. En la historia de la serie de Netflix, el escritor Camilo León padece el trastorno.

5. ¿Por qué el asesino se llama Jeremías y no, Campo Elías?

Es usual que cuando en una serie o novela se ficcione la vida de alguien, los nombres sean cambiados. Esta es una licencia que de alguna manera, blinda el producto audiovisual de una posible demanda, por parte de algún familiar que considere que la historia no refleje la vida o los hechos mencionados. En este caso, es fácilmente identificable que Jeremías está inspirado en Campo Elías , sin embargo, los productores han sido enfáticos en que aunque está basada en los mencionados hechos, no corresponde a la realidad, hay bastante ficción.

Estado de Fuga. Andrés Parra as Jeremías Salgado in Estado de Fuga. Cr. Juan Pablo Gutiérrez / Netflix © 2025 Fotografía por: Juan Pablo Gutiérrez / Netflix

6. La extraña amistad

En la historia real como en la serie de Netflix, el asesino y el escritor compartieron clases y charlas sobre literatura. Campo Elías no solo estudió en la Universidad Javeriana, también recibió clases de francés en la emblemática Alianza Francesa.

¿Cómo murió el padre de Campo Elías Delgado?

Tal y como lo muestra la serie, el padre del asesino, que se llamaba igual que él, se suicidó en el cementerio de Bucaramanga. Algunos reportes de la época dicen que no soportó la infidelidad de su esposa Rita, la madre de sus hijos Beatriz y Campo Elías. Aunque la serie muestra que el asesino era un niño de unos 9 años cuando su padre se quitó la vida, las crónicas establecen que tenía casi 15 cuando eso ocurrió.

8 ¿Quiénes murieron en el Restaurante Pozzetto?

El día en que Campo Elías abrió fuego contra los comensales del restaurante, había varias familias celebrando grados y cumpleaños en el lugar y grupos de amigos conversando. Dentro de la víctimas se estableció que estuvieron Jairo Enrique Roa, el entonces director de la revista Vea, considerada en la época una de las publicaciones más importantes de la crónica roja del país. Así mismo, falleció la directora comercial de la revista Cromos, Diana Cuevas. Allí también murió un integrante de la policía que estaba comiendo, un político del nuevo liberalismo y 18 personas más.

9. ¿Campo Elías Delgado era espía?

La serie explora la relación del asesino con planes y experimentos del gobierno norteamericano. Algunos reportes de la época de la masacre, revelaron que el psicópata, además de haber hecho parte de la milicia estadounidense, pudo haber sido parte de ese gobierno en calidad de espía. Se comprobó que viajó en varias oportunidades y tuvo estancias cortas en varios países de Centroamérica como Guatemala, Nicaragua y Panamá. Tenía pasaporte que había sido generado en Baltimore. También estuvo en Portugal.

10. ¿Qué pasó con el cuerpo de Campo Elías Delgado?

Así como lo muestra la serie ‘Estado de fuga 1986′ un supuesto sacerdote reclamó su cadáver en Medicina Legal, días después de la tragedia; sin embargo después se sabría que se trataba de un falso cura. No se supo que pasó con el cuerpo del asesino de Pozzetto.

