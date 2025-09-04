“Cinco partidos en simultáneo”: la apuesta de Ditu para las eliminatorias al Mundial 2026

Óscar Gómez es periodista egresado de la Universidad Central. Foto: Cortesía Óscar Gómez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es la apuesta de Ditu para la ventana de eliminatorias?

Tendremos cinco partidos en simultáneo. Antes se transmitían de manera separada, pero ahora los emitiremos en nuestros cinco canales de Caracol Sports, además de introducir una nueva herramienta, una tecnología que nos dará una experiencia diferente: el Dolby Vision hace que la imagen, hablando del video en streaming, se vea mucho más realista. Los colores se van a ver mucho más vivos y vamos a tener un rango de luz más amplio.

¿Cuál es la importancia de la selección de Colombia y de las eliminatorias para Caracol?

Es tan importante como un evento masivo de otra disciplina. Sabemos lo que representa el fútbol para el estado emocional de los colombianos. Le apostamos mucho a este producto porque sabemos la influencia que tiene en el país. Nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de productos como la eliminatoria, las Copas América, entre otros, que le dan alegría al país y le transmitan una sensación distinta a la que la gente puede estar viviendo en este momento por la situación nacional.

¿Cómo llegó al cargo que actualmente ocupa?

Mi trayectoria comenzó hace más de 25 años, cuando empecé trabajando en noticieros nacionales como Noticias Uno y Noticias de la Noche. Después pasé a Caracol, en pleno mundial de Francia del 98. Así empezó mi experiencia como reportero. Años después me convertí en el director de deportes del canal y, luego de más de 15 años, me llamó la cadena americana Fox para ser la cabeza del proyecto de Fox Sports en México y Centroamérica. Allí fui vicepresidente de producción y programación durante casi tres años. Cuando Disney compró Fox, pasé a ESPN, hasta hace tres años, cuando se acabó Disney en Colombia. Ahí volví a Caracol y me propusieron este proyecto que me pareció muy interesante por el trabajo de creación, programación de un canal y adquisición de contenidos.

¿Cómo comenzó su relación con el deporte y su interés por el periodismo deportivo?

Como a todos los muchachos de hace muchos años, a mí me gustaban los deportes: lo practicábamos y nos frustrábamos porque solo éramos aficionados. Pero me quedó esa espinita y descubrí que podía cubrir el deporte que me gustaba y conocerlo. En ese momento empecé a estudiar Comunicación Social e hice mis primeras prácticas en un noticiero en la sección de deportes.

¿Cuál es su deporte favorito y por qué?

No puedo negar que el fútbol es mi favorito: mis mayores logros periodísticos los conseguí a través del fútbol. Conocí muchos lugares por este deporte, viví y lloré por el fútbol en todas sus dimensiones, en todas sus etapas con las selecciones y me encariñé mucho con él. Pero creo que los Olímpicos, un evento que reúne muchísimos deportes, es otra de mis pasiones. Haciendo este tipo de coberturas he aprendido que el fútbol no es lo único que mueve a la gente, ni a la afición, sino que hay otros deportes que no tienen el mismo movimiento mediático, pero son muy atractivos.

¿Qué es lo que más lo emociona de trabajar en periodismo deportivo?

Poder llegar a los lugares donde la gente normal no puede estar y transmitir lo que ellos quieren saber. Lograr una entrevista con una figura del fútbol, preguntarle lo que la gente querría frente a determinado tema es, de alguna forma, cumplir sus sueños. Eso me llama la atención: logras sentir y vivir emociones que son importantes para ti, pero también para la gente por la que trabajas.

Hablemos de alguna anécdota que tenga presente a lo largo de estos años como periodista deportivo...

En los Olímpicos de Atlanta, cuando cubríamos para un canal todas las competencias de atletismo, al final de la prueba nos fuimos volando a la zona mixta a tratar de encontrar al atleta de los 100 metros planos, Michael Johnson, el de las zapatillas de oro. No logramos entrevistarlo y al otro día nos fuimos a la villa olímpica a tratar de encontrarlo y buscar otras historias. Duramos seis horas en esas y, aunque nos encontramos con otros deportistas importantes y colombianos que habían batido récords, la noticia era él. Después de que terminamos el recorrido, nos sentamos a esperar el bus para salir de la villa olímpica y en el paradero se acercó un atleta negro y se sentó al lado nuestro. Él estaba solo y yo con mi camarógrafo. Empezamos a hablar y cuando se estaba acercando el bus, vi que detrás venía un carro lleno de fotógrafos y periodistas buscando al señor que estaba a mi lado y que duró ahí 30 minutos. Era Michael Johnson. No caí en cuenta de que era el atleta que la noche anterior había batido los récords mundiales con sus zapatillas doradas, la estrella del momento. Cuando llegaron todos los periodistas, él salió corriendo, se montó al bus, se fue y nos dejó ahí. Estuve media hora junto a él sin darme cuenta y no logré entrevistarlo.

¿Cómo cree que el streaming ha cambiado la forma de acercarse a los deportes?

El cambio ha sido total. El hecho de poder abrir en tu televisor, tablet o teléfono una aplicación como la nuestra y ver los deportes con una buena calidad y un excelente sonido, cambió la experiencia. Ahora un partido o uno de estos eventos se puede ver en cualquier momento y no hay que esperar a llegar a la casa. También ayuda el hecho de que tú puedes contarla de una forma distinta, a veces no es tan esquemático ni tan cuadriculado como lo hace la televisión. En streaming puedes salirte de algunos postulados y elegir contar de una forma más coloquial.