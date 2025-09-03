El frailejón Ernesto Pérez busca apoyo fuera de RTVC para no desaparecer

La serie ha sido galardonada con Premios India Catalina como Mejor Animación y Mejor Contenido de Marca. Foto: @soyelfrailejon vía

Piragna Studio, la productora detrás de la exitosa serie animada Frailejón Ernesto Pérez, busca el respaldo de empresas privadas para financiar una tercera temporada. El proyecto, que en 2022 y 2023 contó con el apoyo del Sistema de Medios Públicos (RTVC) mediante dos contratos, no tiene asegurada la participación de esa entidad.

En respuesta a un derecho de petición, RTVC informó a la revista Semana que no existen planes definidos para continuar con la producción. Según la entidad, “no cuenta con una decisión adoptada frente a la realización de una tercera temporada del programa”, pues “hasta la fecha, no se ha recibido por parte del coproductor una propuesta formal e integral de coproducción que cumpla con los requerimientos técnicos y presupuestales necesarios para ser evaluada”. En otras palabras, la ausencia de una propuesta oficial habría frenado cualquier avance.

Piragna, sin embargo, sostiene que sí envió la documentación requerida. En un comunicado, la compañía aseguró: “Hemos enviado en múltiples ocasiones documentación formal y detallada en la que se expresa nuestra intención de producir una tercera temporada y se invita formalmente a RTVC a participar. Estas comunicaciones incluyen propuestas creativas, presupuestales y comerciales que constituyen la base sólida necesaria para iniciar cualquier conversación de continuidad”.

Melissa Mejía Arias, gerente de la marca Frailejón Ernesto Pérez, ratificó en entrevista para Semana que el 17 de octubre de 2024 se presentó a María Paula Fonseca, subgerente de RTVC, una propuesta creativa con un presupuesto y un cronograma, seguida de nuevos informes en noviembre y en abril de este año. Pese a ello, no hubo respuesta. Ante el silencio, Piragna decidió cubrir con recursos propios la etapa inicial de preproducción.

En diálogo para Revista Cambio, Mejía Arias explicó que “era insostenible seguir cofinanciando temporadas con RTVC”, ya que la productora asumía la mitad del presupuesto, pero los derechos de emisión quedaban en poder del canal público de manera indefinida, lo que impedía monetizar la obra.

El futuro de la serie del “Frailejón Ernesto Pérez”

Para superar ese obstáculo, la productora plantea un nuevo esquema: financiar la tercera temporada con aportes empresariales. El plan requiere cerca de 4.400 millones de pesos, destinados a 11 capítulos (390 millones cada uno), además de un disco musical y una línea editorial con proyección internacional.

El modelo ofrece a las compañías un retorno del 100 % de la inversión: un 57,8 % a través de los incentivos fiscales del Ministerio de Cultura y su programa Co-Crea, mientras que el 42.2% restante se transformará en contenidos de alta visibilidad y estrategias de comunicación diseñadas para posicionar a la marca como aliada de la educación y la sostenibilidad.

“Es la alianza estratégica perfecta para esas empresas con conciencia ambiental y amor por los páramos, pues abrimos las puertas para que se unan a un proyecto que revoluciona la animación educativa en Colombia, combinando entretenimiento con impacto social, responsabilidad ambiental y un modelo asociativo sin precedentes”, afirmó Mejía.

Las creadoras de la serie, Adaan Li Guampe y Valet Siv Manrique, fundadoras de Piragna, señalaron que la nueva temporada llevará al Frailejón a “una aventura épica a través de la Amazonía, los páramos y los ríos voladores”, con un enfoque en temas emocionales y ecológicos como el duelo y la restauración de los bosques.

Mejía Arias insistió en que el proyecto solo es viable con un “ecosistema colaborativo” en el que participen empresas comprometidas con la ética ambiental. “Queremos que el empresariado meta el pecho y que podamos construir colaborativamente algo muy grande”, expresó en entrevista para Cambio.

En caso de asegurar los recursos, Piragna planea que los nuevos episodios se transmitan de forma gratuita a través de canales regionales como Teleislas, Telepacífico, Canal 13, Teleantioquia y TRO, además de plataformas digitales, con el fin de llegar a todo el país.

La productora también dejó abierta la puerta para que RTVC se sume nuevamente como aliado. “Sería una valiosa oportunidad para que RTVC, como aliado histórico, visualice el potencial de este nuevo capítulo y evalúe nuevamente la posibilidad de sumarse a esta iniciativa que sigue perteneciendo también a su legado audiovisual”, concluyó la compañía en su comunicado.