Fue interesante. Cuando me preguntaron si quería hacerlo, sabía que sería un gran trabajo. He hecho mucho teatro y he escrito muchas obras, así que no suelo ponerme nervioso. Sin embargo, en el teatro uno no puede ver el resultado final desde el comienzo. Desde el principio, quise concentrarme en contar la historia de cuatro hombres, uno de ellos atravesando una crisis muy profunda de la mediana edad. Eso es lo que…

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la película al teatro? ¿Cómo se hizo ese tránsito del lenguaje cinematográfico al teatral?

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"Incluso cuando la vida lo trata a uno con dureza, hay que descubrir qué es lo importante”

Fue interesante. Cuando me preguntaron si quería hacerlo, sabía que sería un gran trabajo. He hecho mucho teatro y he escrito muchas obras, así que no suelo ponerme nervioso. Sin embargo, en el teatro uno no puede ver el resultado final desde el comienzo. Desde el principio, quise concentrarme en contar la historia de cuatro hombres, uno de ellos atravesando una crisis muy profunda de la mediana edad. Eso es lo que cuenta la obra.

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Después tuve que encontrar soluciones para trasladar esa historia al escenario, porque hay elementos presentes en una película que no necesariamente pueden aparecer de la misma manera en el teatro.

No se trataba simplemente de hacer lo mismo que habían hecho en el cine. La obra tenía que encontrar su propia expresión artística. Eso fue lo que intentamos hacer y creo que conseguimos una propuesta que tiene su propia identidad.

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La amistad es uno de los elementos centrales de esta historia. ¿Qué opina de ese concepto y cómo quisieron retratar la relación entre los cuatro personajes y el experimento que realizan?

Todo comienza con Martin, el personaje interpretado por Mads Mikkelsen en la película. Él está atravesando una crisis y encuentra en el experimento una posibilidad para comenzar a salir de ese pozo tan profundo en el que está cayendo. Cuando los demás se dan cuenta de lo que está ocurriendo, descubren que Martin no está solo. Todos están atravesando una crisis de la mediana edad. Creo que esa es una parte muy feliz de la historia. Cuando están un poco borrachos, todos se sienten inspirados. Cantan, hacen demostraciones deportivas y hablan de cuestiones filosóficas en las que nunca habían pensado. De pronto, sienten que sus vidas han cambiado y que todo es fantástico. Pero, como ocurre con estas cosas, pasa un poco de tiempo y todo vuelve a la normalidad. Entonces llevan el experimento hasta un punto del que ya no pueden regresar, un punto de no retorno.

Después abandonan el experimento y Martin lo está perdiendo todo. Sus hijos se van con su madre y su esposa se marcha de la casa. Es terrible.

Hacia el final de la historia, el experimento tiene consecuencias muy distintas para los personajes. ¿Cómo quisieron abordar esa tragedia sin perder la esperanza?

Hay momentos en los que parece que todo funciona, pero también ocurre algo terrible: Tommy muere ahogado.

Eso le da a la historia un carácter muy triste. Sin embargo, creo que los personajes pueden llegar a controlar sus vidas de una mejor manera. Thomas quería que el final de la película y de la obra se conservara una sensación de esperanza. Era importante sembrar esa esperanza en los jóvenes y no quedarse solamente con la tragedia que acababa de ocurrir.

¿Qué diferencias cree que puede haber a la hora de presentar una obra danesa en una cultura tan diferente como la colombiana?

Hay muchas situaciones en la película que se viven de una manera diferente en Dinamarca, porque se trata de culturas completamente distintas. La relación de los jóvenes con el alcohol, por ejemplo, cambia mucho de un lugar a otro, incluso entre los países europeos. Por eso, cuando se lleva una obra al público colombiano, hay que encontrar elementos con los que ese público pueda identificarse.

¿Cómo logra el teatro conectar con públicos de diferentes culturas y qué lugar cree que ocupa hoy frente al cine y las nuevas tecnologías?

La cultura es una manera muy hermosa de encontrarse con personas que viven en lugares diferentes. Hemos hablado de cómo la música, la pintura y otras formas de arte pueden comunicarse más allá de las palabras. El teatro está muy ligado a la palabra, pero también a las emociones.

He visto representaciones teatrales en distintos países y, aunque no siempre entiendo el idioma, puedo comprender lo que está ocurriendo. Me sucedió en Noruega y también en Suecia.

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Creo que durante muchos años el teatro ha estado un poco a la sombra de otras cosas, como Netflix y el cine. Pero en Dinamarca hay un gran interés por las representaciones teatrales. Hoy, cuando tenemos tanta tecnología, inteligencia artificial y todo eso, creo que es importante ver teatro. Necesitamos ver a los artistas actuando, creando y dando vida a algo ante nuestros ojos. Por eso creo que llegará una nueva edad de oro para el teatro.

Aunque las culturas colombiana y danesa son diferentes, hay algo que quizá puede ser universal: la búsqueda del sentido y del entusiasmo por la vida. ¿Considera que actualmente necesitamos encontrar nuevas razones o hacer ejercicios como el de la película para recuperar ese entusiasmo?

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Sí, siempre podemos hacerlo. Creo que es muy importante hacerse preguntas sobre la vida. ¿Qué es esta vida que estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Cómo podemos vivirla? Son preguntas muy importantes.

Tenemos muchas posibilidades. Incluso cuando la vida lo trata a uno de una manera muy dura, hay que descubrir qué es importante para la propia vida en la situación en la que uno se encuentra. Ese es el desafío: encontrar lo que tiene sentido para nosotros en las circunstancias que estamos viviendo.

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