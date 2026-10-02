Clausura del Festival de Música Sacra y cine al aire libre: eventos para comenzar octubre

Fecha: 4 de octubre. Lugar: iglesia San Ignacio. Entrada: desde COP 80.000. Detalles del evento: la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Coro Nacional de Colombia y Roberto González-Monjas serán los encargados de cerrar el XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. El concierto, en el que interpretarán el “Concierto para violín n.º 5”, de Wolfgang Amadeus Mozart, y la “Misa de la Coronación, K. 317”, se presenta en el marco de la conmemoración de los 270 años del nacimiento de Mozart.

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Fecha: 3 de octubre.

Lugar: Calle 23 # 13-45.

Entrada: COP 35.000.

Detalles del evento: a las 5:00 p. m. arrancará un tour guiado para conocer “la historia no contada del antiguo edificio de Telecom”, en el centro de Bogotá. En el recorrido también se podrá visitar la instalación inmersiva de Daniela Zorrozua en el marco de Talleres Telecom.

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Cinemateca al Parque

Fecha: 3 de octubre.

Lugar: Parque Vecinal Urbanización Ciudad Hayuelos. Etapas I, II, III, IV y V.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en la localidad de Fontibón habrá una jornada de cine al aire libre para compartir en familia. La programación incluye producciones como “Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas”, “Las trillizas de Belleville”, “Mateo”, “Persépolis” y “La perra”. Las proyecciones comenzarán a las 11:00 a. m. y terminarán a las 8:00 p. m.

IV Salón de Artistas Arte a la KY

Fecha: del 2 de octubre al 17 de noviembre.

Lugar: Museo de Bogotá – Casa de los 7 balcones.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el espacio reúne las obras de 13 artistas plásticos, seleccionados mediante una convocatoria pública. La exposición recorre distintas expresiones visuales, desde intervenciones plásticas y murales hasta otras formas de creación que forman parte de la vida cotidiana de Bogotá.

Mil secretos

Fecha: 4 de octubre.

Lugar: Teatro Colsubsidio.

Entrada: desde COP 50.000.

Detalles del evento: la cantautora colombiana Marta Gómez, ganadora del Latin Grammy en 2014, se presenta junto a Cantoalegre, corporación cultural y productora de música infantil, con un concierto que reúne el repertorio familiar de la artista. Su producción conjunta, “Mil secretos”, fue nominada al Latin Grammy. La presentación comenzará a las 11:00 a. m.

Laboratorio cultural para corazones rotos

Fecha: 3 de octubre.

Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango.

Entrada: gratuita, con inscripción previa.

Detalles del evento: el amor y el desamor son el punto de partida de este laboratorio cultural dirigido a jóvenes.Los participantes explorarán estas experiencias a partir de materiales sonoros, audiovisuales, literarios y gráficos de las colecciones del Banco de la República. El proceso terminará con la creación de una pieza propia.

Fritanga Fest 2026

Fechas: 2, 3 y 4 de octubre.

Lugar: plazas distritales de mercado, como La Concordia, Plaza 12 de Octubre y Corabastos (Culata de la Bodega 30).

Entrada: COP 25.000 por porción.

Detalles del evento: con el propósito de posicionar las plazas de mercado de Bogotá como espacios de encuentro, economía social y cultural, llega la segunda edición de este festival gastronómico. Además de la oferta gastronómica, tendrá un espacio académico el domingo 4 de octubre en la Plaza Distrital La Concordia, con paneles de expertos, cocineros, comerciantes y productores.

Cuarteto de Nos en Concierto

Fecha: 4 de octubre.

Lugar: antiguo Movistar Arena.

Entrada: desde COP 293.500.

Detalles del evento: después de su presentación en Rock al Parque 2025, la banda uruguaya regresará a Bogotá con su gira “Así soy yo”, en la que celebra 20 años de su disco “Raro”. En el concierto presentará su último álbum: “Puertas”, lanzado el 22 de mayo de 2026. En su set list también aparecen algunos de sus clásicos, como “Yendo a la casa de Damián”, “Miguel Gritar” y “El hijo de Hernández”.

Bendita Ciudad

Fechas: 2 y 3 de octubre.

Lugar: Sala Seki Sano (Calle 12 # 2-65).

Entrada: COP 30.000.

Detalles del evento: 11 intérpretes, de entre 38 y 91 años, darán vida a esta creación de teatro colectiva, construida a partir de las memorias, experiencias e historias de adultas mayores del barrio Belén, en el centro de Bogotá. Bajo la dirección de Diana Castañeda y Laura Steiner, la obra cruza teatro, danza, periodismo y archivo documental en una propuesta que evoca la Bogotá de los años sesenta al ritmo de boleros y rockabilly. Está diseñada para un público mayor de 12 años.

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