“Colectivo Millennial puede abrir una puerta para hacer preguntas sobre el dinero”

Gabriela García González define Colectivo Millennial como el "pongámoslo a prueba de las finanzas"./ Archivo particular Foto: Gabi

¿Cómo comenzó Colectivo Millennial?

Cuando iba a las librerías y veía libros como Padre rico, padre pobre o los que tenían portadas con tipos vestidos de traje con aspecto de Chayanne, me daba mucha vergüenza. Compré uno de esos libros y todo lo que decía era muy obvio, pero no veía que nadie lo aplicara. Cosas como invertir para que el dinero no pierda valor, ahorrar, no hacer compras impulsivas... De ahí surgió un interés y me puse a leer mucho sobre finanzas, pero también veía que todo el contenido que había en ese momento estaba muy aplicado a Estados Unidos. Durante la pandemia quise aprender algo nuevo y compré un curso para aprender a editar videos, algo que siempre quise hacer. Comencé a hablar de estos temas y publicar contenido sobre los productos que me obsesionaban y la gente empezó a llegar.

¿Qué la motivó a explorar al tema financiero?

Estudié Lenguas Modernas, pero siempre me había llamado la atención el tema financiero y consumía contenido relacionado con esto de vez en cuando. En 2018 me fui a trabajar a Estados Unidos en un programa llamado Work & Travel y regresé con unos US$6.000 que me gané trabajando cuatro o cinco meses. Como cualquier persona de 20 años, me los iba a gastar en fiestas, paseos y cosas de ese tipo, pero mi mamá un día se enfermó y terminó hospitalizada. Ella trabajaba como independiente y sin trabajar no podía pagar su pensión ni salud, y en ese momento lo necesitábamos. Yo soy de Cúcuta, pero vivo en Bogotá y me di cuenta de que con la plata que me iba a gastar en mí se podían cubrir los gastos de mi mamá y míos en la universidad. Ese fue un choque gigante, porque de la nada me volví cabeza del hogar. Desde entonces me rondó la pregunta de cómo perdimos tan rápido la estabilidad que teníamos. Así empecé a leer más sobre el tema.

Le sugerimos: Jorge Franco: “El pasado no nos define, pero nos da claridad”

¿Cómo fue pasar del ámbito lingüístico al financiero?

Al principio sentía que iba a haber cierto rechazo, porque no soy la imagen que te sale en esos libros de los hombres que se muestran ricos. Pero también creo que es una ventaja porque hace que el contenido sea muy cercano, sobre todo a personas de mi edad, que están en sus veinte. Al principio sentía que las lenguas no me habían servido para nada, pero sé que me ayudaron a traducir esos conceptos complicados de las finanzas o de todas esas cosas que parecen difíciles de entender en algo más sencillo y creo que ese es el diferencial de Colectivo.

Nombre algunas creencias de esta generación sobre el dinero.

Por ejemplo, creen que el dinero es malo. Y pensar eso hace un daño gigante. En esta generación tenemos un apego a la inmediatez. Crecimos con todas estas aplicaciones en las que, si querías hablarle a alguien, le escribías un WhatsApp, lo llamabas, pedías un Uber, etc. Nos acostumbramos a que todo podía tenerse inmediatamente. He visto personas que se desmotivan porque su inversión no se duplicó en tres meses, y estos son temas de paciencia y tiempo.

Podría interesarle: Sobre algunos directores de películas que cumplen 50 años este 2024

¿Qué otros retos enfrenta esta generación con respecto al manejo de finanzas?

La desinformación y la identificación de un buen producto financiero para uno. Es muy importante entender que porque alguien lo recomiende, no significa que te convenga. Ese es un reto que va de la mano con la toma de decisiones estratégicas teniendo en cuenta las necesidades y prioridades propias, porque las mías son diferentes a las de los demás.

¿Ha cambiado su percepción del dinero?

He tenido que aprender a ser paciente y constante, porque al principio no lo era. Creo que esto también les pasa mucho a las mujeres; a veces no somos tan arriesgadas y pensamos mucho antes de tomar decisiones con la plata. Últimamente he pensado mucho que el dinero es una herramienta que da mucha paz y tranquilidad, pero no debe ser el objetivo. Cuando empecé a leer de finanzas mi objetivo era llegar a un monto específico, pero no que ese número me llevara a una meta. Pensarlo así da mucho estrés.

Le recomendamos: Sobreviviente de Los Andes dice que “La sociedad de la nieve” es una película muy real

¿Cómo ha impactado su contenido a la audiencia que tiene?

Creo que se han vuelto un poquito críticos sobre los productos financieros que quieren consumir. Ya no solo ven una cuenta de ahorros que alguien recomienda y la abren, sino que he visto que hay más cuidado con respecto a los beneficios y si el producto se adapta a sus necesidades. Me ha gustado mucho ver esa transición. Al principio notaba que a la gente le daban curiosidad las reseñas y los videos, pero ahora hacen el análisis junto a nosotros. Creo que así el tabú frente a hablar de dinero ha ido disminuyendo, porque en nuestra sociedad colombiana eso es muy raro. Me gusta que nuestro contenido puede abrir una puerta para hacer preguntas sobre el dinero.