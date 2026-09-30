Colegio del Cuerpo lleva danza colombiana a la Semana de la Moda de París

“Más de 20 modelos colombianas de todas las regiones del país son parte de esta delegación, acompañadas también por el Grupo Niche, que cerrará este…

El núcleo profesional de la compañía el Colegio del Cuerpo, la Compañía Cuerpo de Indias, se presentará en París en el marco de la Semana de la Moda, invitado por la diseñadora Isabella Espinosa, creadora de la marca Baobab. El próximo 2 de octubre, tanto la Compañía Cuerpo de Indias como la cantante Lido Pimienta harán parte de la presentación de la nueva colección en la Ópera Garnier.

“Más de 20 modelos colombianas de todas las regiones del país son parte de esta delegación, acompañadas también por el Grupo Niche, que cerrará este acontecimiento con una fiesta de salsa en el Foyer del Palacio Garnier. Un rostro creativo, diverso y amable de Colombia como una celebración de la gran riqueza cultural y artística del país”, se lee en un comunicado.

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Adicionalmente, la Compañía también presentará la obra “Suite Akhunov”, dirigida por Álvaro Restrepo y codirigida por Marie France Delieuvin, que es un homenaje a Henri Matisse. Esta muestra se realizará en el Café de la Danse y, además de homenajear al pintor francés, esta pieza es "una meditación sobre el poder sanador del arte en los momentos de fragilidad, enfermedad y vulnerabilidad que enfrentamos tarde o temprano todos los seres humanos", según mencionaron en el comunicado.

Según describió la compañía a través de Instagram, esta suite estará compuesta por 15 miniaturas para violín y piano a las que el compositor Sergey Akhunov denominó "JAZZ". Este título fue tomado de la serie de collages y recortes que el artista francés creó durante su convalecencia. "Cada bailarín de la Compañía Cuerpo de Indias (un grupo profesional) recibió una de estas joyas musicales para crear un solo. Las obras de Matisse —sus colores y formas, los títulos de cada cuadro y la interpretación musical de Akhunov— sirvieron de inspiración a los bailarines para crear su propio lenguaje coreográfico. La obra también está impregnada de la atmósfera del Circo, título original de la serie, que Matisse posteriormente cambió a Jazz para celebrar el espíritu de libertad e improvisación inherente a su proceso creativo", afirmaron en la publicación.

Por otro lado, el Colegio del Cuerpo ofrecerá actividades pedagógicas y académicas en el Liceo San Joseph de Asnières-sur-Seine de París y en el Conservatorio Régional de Lille.

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