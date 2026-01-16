Colombia es el nuevo presidente del comité de la Unesco para el retorno de bienes culturales

La elección se realizó durante la Primera Sesión Extraordinaria del ICPRCP. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia asumió la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por sus siglas en inglés), informaron este jueves fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que presidirá este “órgano decisorio fundamental en la defensa y recuperación del patrimonio cultural a nivel mundial”.

Colombia fue elegida durante la Primera Sesión Extraordinaria del ICPRCP y, según la Cancillería, reafirma el compromiso del Gobierno “con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, diálogo y negociación orientados a la restitución de bienes culturales a sus legítimos países de origen”.

“Con esta designación, Colombia consolida su posición como un actor con liderazgo e incidencia en las discusiones internacionales sobre la protección del patrimonio cultural, así como en la construcción de consensos frente a los desafíos que plantea la apropiación ilícita de bienes culturales”, agregó la información.

Gracias al liderazgo del Gobierno del Presidente @petrogustavo, Colombia asume la Presidencia del Comité de la UNESCO para la Promoción del Retorno y la Restitución de Bienes Culturales. pic.twitter.com/SYpO3jf6Rg — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 16, 2026

El Comité se reúne desde 1980 y solo tiene carácter consultivo y mediador entre los países.

Su principal misión es facilitar las negociaciones bilaterales para la restitución o la vuelta de los bienes culturales a sus países de origen.

Colombia en la lucha por proteger el patrimonio cultural

Esta noticia se suma a otros importantes esfuerzos que Colombia ha adelantado con otros miembros de la comunidad internacional para proteger su patrimonio cultural y el de otras naciones. En 2025, por ejemplo, fue designado como miembro del Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la UNESCO, que tiene como finalidad prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales.

Estas dos iniciativas ponen a Colombia en el centro de la lucha contra el robo de bienes culturales y le brinda la posibilidad de intervenir directamente en procesos de rastreo y recuperación de los mismos. La finalidad de esto es fomentar un entorno en el que se priorice la conservación de la memoria e identidad de los pueblos y se fomente un diálogo internacional sobre la importancia de la protección al patrimonio.