La polémica por las obras de arte nazi publicitadas en la red social de Donald Trump

Este tapiz fue ordenado especialmente para el cumpleaños de Adolf Hitler en 1945, pero nunca llegó a sus manos debido a su suicidio. Hoy se vende por USD 290.000. Foto: German Art Gallery

Un nuevo debate se ha abierto a raíz de una galería especializada en arte sobre el Tercer Reich que ha estado publicitando sus obras en la red social del presidente de EE. UU., Donald Trump. En su colección se incluyen varias piezas que hacen alusión al nazismo e incluso algunas de ellas fueron parte de la colección personal de Adolf Hitler.

Según han documentado varios usuarios de la plataforma, desde mediados de 2025 se han visto en Truth Social avisos de la German Art Gallery, un museo especializado en obras de arte que fueron parte de las colecciones de hombres de Tercer Reich. Esta institución posee hoy en día una de las colecciones más grandes que se tienen de piezas sobre la Alemania Nazi, muchas de las cuales se encuentran a la venta.

Esto ha abierto un debate entre los usuarios, pues surge la teoría de que anunciar en un sitio web con mayorías conservadoras podría estar apuntando a promover los imaginarios y creencias del nazismo. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas piezas representan los ideales de grandeza y conquista propios de este partido durante la Segunda Guerra Mundial.

Y a eso se suma el hecho de que todo esto se publicitó bajo la frase “Art of the German Elite, 1933-1945” (Arte de la élite alemana). El uso de ese término en específico ha hecho que muchos crean que se trata realmente de una apología al nazismo que busca encontrar adeptos entre los grupos conservadores que utilizan constantemente la plataforma.

Gregory Maertz, curador, historiador y autor del libro “Nostalgia for the Future: Modernism and Heterogeneity in the Visual Arts of Nazi Germany” habló para The Arts Newspaper sobre este tema y opinó que es posible que el auge en la venta de este tipo de obras esté asociado con “el resurgimiento de un sentimiento de derecha alrededor del mundo”.

En una conversación para el mismo medio, el dueño de la galería se defendió diciendo que las acusaciones en su contra no son más que el resultado de una sociedad “altamente reactiva”, más que de reclamos genuinos por una apología. Su argumento lo refuerza la página de bienvenida de la galería, que tiene un texto que afirma lo siguiente:

“¿Son estas obras poco éticas, kitsch sin valor? ¿Son basura incoherente y políticamente incorrecta? ¿“No arte”?¿O pueden, desde un punto de vista puramente estético o histórico-artístico, ser bellas? Los ciudadanos de los sistemas democráticos occidentales modernos son capaces de decidir por sí mismos qué les gusta o qué no, y tienen claro que una gran proporción de este arte fue utilizada con fines propagandísticos”.

Exposiciones de arte nazi

Qué hacer con este tipo de obras, y en general con todo aquello que haga alusión a este periodo de la historia, es una pregunta que se han hecho académicos de todas las disciplinas. Por un lado, enterrarlas y olvidarlas puede considerarse una forma de negar la historia y reducir la escala de la tragedia que el genocidio judío de la SGM trajo consigo. Por el otro, se corre el riesgo de que este tipo de expresiones artísticas hagan resurgir sentimientos de afinidad con el nazismo, como muchos temen que puede estar pasando en este momento.

Sobre este tema, Maertz trajo a colasión la exposición “Art in the Third Reich: Seduction and Distraction”, que se presentó en 2023 en el Museo Arnhem, de Países Bajos. Él mismo trabajó en la curaduría de esta muestra, que incluyó obras proporcionadas por la German Art Gallery y se esforzó en presentar cada una de ellas en su contexto.

Hacerlo de esta manera, para él, puede ser un ejercicio muy valioso de comprensión de la historia y una forma de evitar que se repitan actos como estos. Otras grandes instituciones culturales del mundo han adoptado la misma postura y han optado por presentar exposiciones de este tipo, pero siempre bajo la curaduría y supervisión de profesionales de diferentes áreas que permitan entender cuál es realmente su valor histórico.

¿Usted cree que deberían seguir exponiéndose y vendiéndose obras que fueron parte de las colecciones de los oficiales del Tercer Reich? Deje su opinión en los comentarios.

Y para más historias sobre arte, literatura, historia, filosofía y mucho más, no olvide visitar El Magazín Cultural de El Espectador.