Colombia en la Feria de Fráncfort 2026: el estand que generó debate en el sector editorial

El pasado martes, un día antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del estand de Colombia en el evento alemán. Las fotografías fueron compartidas por la editorial Laguna Libros, la cual hace parte de la delegación colombiana tras ganar un incentivo de la Biblioteca Nacional. En la imagen se veían las palabras "Libros y editores colombianos" en una de las paredes interiores del estand. Hacia el exterior, destacaba la frase insignia del gobierno de Abelardo de la…

El pasado martes, un día antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del estand de Colombia en el evento alemán. Las fotografías fueron compartidas por la editorial Laguna Libros, la cual hace parte de la delegación colombiana tras ganar un incentivo de la Biblioteca Nacional. En la imagen se veían las palabras "Libros y editores colombianos" en una de las paredes interiores del estand. Hacia el exterior, destacaba la frase insignia del gobierno de Abelardo de la Espriella: "La patria milagro".

"Nos alegra estar en Fráncfort y participar en la que, por su historia y su impacto internacional, sigue siendo la feria del libro más importante del mundo, que está en montaje y abre sus puertas mañana. Pero sentimos vergüenza de que esta sea la imagen del estand de Colombia. El país venía de contratar excelentes estudios gráficos, presentar imágenes que evocaban a La Vorágine o a las escritoras colombianas y ganar premios en Guadalajara por los diseños expositivos, para terminar con este homenaje a la mediocridad y a lo artificial que le da un lugar protagónico al eslogan de un gobierno con el que muchos no nos sentimos identificados. Entendíamos que bajo la Ley 2345 de 2023, que regula el uso de las marcas de Gobierno, no tendríamos que vivir situaciones como esta", escribió la editorial en su publicación.

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Más allá de las críticas por la estética de la instalación, algunas personas han señalado que el uso del eslogan del gobierno actual infringe lo estipulado por la Ley 2345. El artículo 4 de la ley indica: "Se prohíbe cualquier uso o implementación de marco de gobierno. Será incompatible cualquier reforma al Manual de Identidad Visual que contenga símbolos, imágenes o mensajes alusivos a las marcas de gobierno".

A pesar de que algunos han hablado de una posible violación a la ley, el abogado Fredy Forero consideró que, en este caso, no sería problemático que aparecieran los logos de las entidades estatales que financian o tienen un rol en la realización del estand. Sin embargo, resaltó que las imágenes y el estand en Fráncfort dejan la duda sobre si el diseño escogido para la instalación realmente cumple con el objetivo de la delegación y la representación del país en el extranjero; en esta ocasión, relacionado con enaltecer o dar visibilidad al sector editorial. Mencionó también que, dependiendo del objetivo de un estand en un evento como este, se podría revisar si se cumplió o no con los manuales de identidad visual y por qué se incluyó el eslogan de una política de gobierno que, necesariamente, cambiará con el próximo mandatario.

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Según mencionó Felipe González, editor de Laguna Libros, la Feria de Fráncfort se destaca por ser un evento más profesional y de negocios que comercial. Aunque dijo que en el pasado el estand lo había manejado la Cámara Colombiana del Libro, hace un tiempo la responsabilidad de la producción de este espacio comenzó a ser del Ministerio de Cultura. De esta manera, se ha llevado a cabo una dinámica en la que, a través de incentivos, se pueden llevar libros y algunas editoriales a estos eventos internacionales.

Una fuente del sector del libro que pidió permanecer anónima contó que el diseño de los estands en ferias internacionales puede responder a una reutilización del concepto propuesto para la Feria Internacional del Libro de Bogotá con el objetivo de "no empezar de cero y optimizar recursos". En el pasado se han hecho instalaciones con motivo de "La vorágine" y la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Según relató la fuente, para la edición 2026 de la feria de Fráncfort, el diseño del estand se había desarrollado desde antes de la llegada del nuevo gobierno. Este fue sometido a revisión por parte del Ministerio de las Culturas, el cual lo remitió a presidencia y, según relató, enviaron el diseño que actualmente se presenta en Alemania. Adicionalmente, contó que el diseño de estand debe ser presentado ante el Consejo Nacional del Libro. Sin embargo, este año, la entidad no vio el diseño final que se envió a producción en septiembre.

"El estand de Colombia muchas veces ha sido de los discretos de la feria. Colombia pocas veces ha hecho una gran inversión en montajes. Creo que se ha caracterizado por tener una muestra bibliográfica muy diversa y amplia, pero siempre ha sido un tema difícil. Es costoso hacer este tipo de producciones. Siempre se había conversado de esto con el sector o a través del Consejo Nacional del Libro. Los estands, aunque hechos con pocos recursos, tenían buen diseño. Era una invitación al editor literario a entrar al estand. Lo que pasó este año con esta estética politizada y de inteligencia artificial es un detalle pequeño, pero muy significativo", comentó González. Dijo que, aunque generalmente desde la editorial no suelen hacer publicaciones de este tipo, sintieron que en esta ocasión debían manifestarse.

Para el editor, este y otros sucesos de los últimos meses, como la suspensión de los estímulos, dan pistas de la visión del gobierno sobre la cultura. Consideró que los estands que representan a Colombia son "espacios comunes en los que el objetivo es invitar a los profesionales o al público general a visitar el estand y que conozcan la literatura colombiana. Ver la cultura desde lo económico solamente puede alejar a los profesionales interesados en Colombia".

A pesar de la situación y lo sucedido en Fráncfort, "los libros colombianos son muy bellos y este estand que no les hace justicia no va a impedir que brillen por sí mismos. Las editoriales y los libros tienen ese poder y seguramente les irá bien en la feria", dijo la fuente del sector del libro.

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