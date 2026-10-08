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Colombia en la Feria de Fráncfort 2026: el estand que generó debate en el sector editorial

Colombia está participando en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort 2026. Sin embargo, el diseño del estand que actualmente representa al país generó múltiples críticas por su alusión al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Feria del Libro de Fráncfort
Estand de Colombia en la Feria del Libro de Fráncfort 2026.
Foto: Cortesía

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El pasado martes, un día antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del estand de Colombia en el evento alemán. Las fotografías fueron compartidas por la editorial Laguna Libros, la cual hace parte de la delegación colombiana tras ganar un incentivo de la Biblioteca Nacional. En la imagen se veían las palabras "Libros y editores colombianos" en una de las paredes interiores del estand. Hacia el exterior, destacaba la frase insignia del gobierno de Abelardo de la…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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