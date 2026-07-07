Colombia juega el Mundial: el cuento de Jairo Aníbal Niño que cobra vigencia

A partir del fútbol, el relato propone una reflexión sobre la identidad, el sentido de pertenencia y la manera en que un país también puede contarse desde la literatura. Foto: Ilustración de

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La fila india se movía con lentitud. Los viajeros avanzaban paso a paso en dirección a las cabinas de los funcionarios de inmigración. Al final de la hilera estaba un hombre joven. De su cuerpo se desprendía un aura saludable. Vestía un atuendo deportivo y en la pechera

del suéter mostraba el dibujo de un guardameta en una estirada magistral. La figura se levantaba desde el ombligo del joven y detenía la pelota que amenazaba con pasar bajo el arco de la clavícula. La mirada del hombre conservaba el extraño fulgor y los párpados abiertos de par en par que permiten la entrada del asombro. Esa mirada es característica de los seres humanos cuando tienen doce años de edad.

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Los viajeros colocaban sus pasaportes en las manos de los funcionarios y esperaban el tramacazo del sello que caía sobre el papel como un pájaro iracundo Cuando le llegó el turno al joven, el burócrata de inmigración detuvo a medio camino el golpe del sello

y lo observó de manera glacial, e hizo un gesto en el que mezcló, en partes iguales, incredulidad, burla y prepotencia.

—¿Cuál es su nacionalidad? —preguntó el funcionario.

—Soy futbolausiano.

—¿Futbolausiano?

—Sí, señor.

—¿Cuál es el nombre de su país?

—Futbolaus.

—Ese país no existe —gritó el burócrata.

En ese instante se escuchó el chillido de una alarma activada por el funcionario, y acudieron al llamado unos guardias que, de manera amenazante, rodearon al joven.

—Le ruego —dijo el joven—, que antes de apresurarse a tomar una decisión, consulte la información que, relacionada con nombres, fronteras, requisitos, nacionalidades y etcéteras, debe tener a mano en su computador.

—Futbolaus no existe —repitió el funcionario.

—Por favor, dele un vistazo a sus informes.

El funcionario estiró los labios, que adquirieron sobre su cara la forma de culito de gallina, imagen que desde el comienzo de los tiempos quiere decir: “Usted está loco”.

—Por favor —insistió el joven.

El funcionario, como si fuera un emperador chino que mueve un dedo para salvar en el último momento a un condenado a muerte, pulsó unas teclas y observó de manera displicente la pantalla del computador. De repente, su rostro mudó de color, le tembló la barbilla y en sus ojos temblequeó la sorpresa. En la pantalla había aparecido el siguiente texto:

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Futbolaus. País verde de forma rectangular. La superficie de su territorio es de 120 metros de largo por 90 metros de ancho. El censo oficial indica que tiene 23 habitantes. 22 son oriundos de ese territorio y el número 23, que ejerce la función de árbitro, proviene del extranjero. Cuenta con una población flotante de número indeterminado que se sitúa en un área que se homologa al mar patrimonial, compuesta por jugadores sustitutos, jueces de línea, directores técnicos, preparadores físicos, médicos, masajistas, aguateros, hinchas, etc. Sistema: democrático. Gobierno: de equipo. Moneda: el balón. Fue descubierto el 23 de octubre de 1863.

El funcionario, tembloroso, colocó el sello en el pasaporte del joven y le dijo:

—Bienvenido, señor.

—Gracias.

El joven avanzó a lo largo de un corredor, abrió unas puertas pesadas y salió al aire libre.