Colombia llega a la FIL de Guadalajara: así será su participación

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara arrancó con la programación de su 39° edición. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, Colombia participará en los distintos espacios que ofrece la FIL. La delegación compuesta por autores, libreros y editores presentará las iniciativas que han surgido dentro del sector editorial nacional. Además, habrá un enfoque especial en mostrar el trabajo hecho por la Biblioteca de Escritoras Colombianas.

“En este 2025, la Biblioteca de Escritoras Colombianas ha sido nuestro eje narrativo en las presencias internacionales. Se trata de una colección que en su segunda entrega congrega a 97 autoras, desde el siglo XVII hasta hoy, algunas de ellas inéditas, y que ya se encuentra en librerías y en las más de 1.560 bibliotecas públicas del país. En estos volúmenes, encontramos desde relatos de ficción, crónicas, poesía, ensayo hasta dramaturgia y literatura infantil que dan cuenta de que la literatura escrita por mujeres ha sido testigo de los cambios sociales, políticos y culturales que han marcado nuestra historia”, dijo Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.

Entre los autores que formarán parte de este encuentro estarán: Vanessa Rosales, Lorena Salazar Masso, Sara Jaramillo Klinkert, Camilo Ortega, Ignacio Piedrahíta y Santiago Guevara. Los eventos en los que participarán van desde presentaciones de libros como “Geneología” de Guevara hasta conversatorios sobre crónica, cómic, podcast, entre otros. También estará Claudia Amador, ganadora del Premio Elisa Mújica 2024.

De la misma manera, habrá un espacio dedicado a la exposición y difusión de la Feria del Libro de Bogotá (FILBO), a cargo de Adriana Martínez-Villaba. En el ámbito de las librerías, Jhonmer Hinestroza, dueño de Bagatá, ubicada en Chocó, participará en el foro de libreros. Se contará también con la presencia de otras iniciativas regionales como La Danta y La Nutria, de Jericó, y Librería Camino a Casa, de Pasto.

Por último, en el estand LL2 del Área Internacional, Colombia tendrá una librería propia que acogerá a más de 65 editoriales, principalmente independientes. Además, en una convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional se escogieron a las cinco editoriales que integrarían la delegación para este evento: La Libretería Ediciones, Hammbre de Cultura, Editorial Siete Gatos, Animal Extinto Editorial y Corazón de lobo. Otros actores del sector también estarán presentes, como Felipe González, fundador de Laguna y presidente de la Cámara de la edición independiente de Colombia.

Sobre la FIL

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara. La organización de este evento cuenta con tres grandes áreas de acción: editorial, académica y cultural. La duración de la feria es de 9 días, durante los cuales se suelen dar cita más de 800 mil personas por cada edición.

Este año la feria contará con más de tres mil actividades en su programación. Asimismo, tendrá la asistencia de 18 mil profesionales, junto a la presencia de 2.800 sellos editoriales de 60 países y la participación de más de 800 escritores. Este año el invitado de honor será la ciudad de Barcelona.