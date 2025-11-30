Frases de Oscar Wilde a 125 años de su muerte

El poeta irlandés Óscar Wilde se convirtió en uno de los dramaturgos más populares de Londres a finales del siglo XIX./ Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 1854, en la ciudad de Dublín, que en ese entonces todavía hacía parte de Reino Unido, nació Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, más conocido como Oscar Wilde. El escritor ha sido señalado como uno de los autores más destacados del siglo XIX. Con una fijación por la belleza, que lo hizo enmarcarse en la corriente del esteticismo, Wilde marcó la escena del Londres victoriano tardío.

Durante su trayectoria escribió varios cuentos y compilaciones como “El príncipe feliz y otros cuentos” (1888), enmarcado en la categoría de cuentos de hadas. También escribió obras de teatro como “El abanico de Lady Windermere” (1892), que habla sobre infidelidades y relaciones afectivas.

Asimismo, traía reflexiones importantes respecto a la vida de su época a través de ensayos como “Filosofía del vestido” (1885), que abordaba la importancia de las prendas como un medio de expresión tanto a nivel individual como sociocultural; “Intenciones” (1891), una recopilación de cuatro ensayos destinados a la reflexión crítica y estética o “El alma del hombre bajo el socialismo” (1904), donde planteó un cuestionamiento más político sobre el hombre que vivía en este sistema.

Sin embargo, su obra más reconocida fue su única novela “El retrato de Dorian Gray”(1890), una historia sobre un joven apuesto y de alta sociedad que desea nunca envejecer, por lo que hace un pacto para que su retrato, pintado por su mejor amigo, sea el que sufra los estragos de la edad.

Wilde era una figura bastante reconocida en su época. Sin embargo, también fue muy cuestionado por su homosexualidad, llegando a ser encarcelado por dos años debido a este motivo. Después de esto se exilió en Francia y cambió su nombre por Sebastian Melmoth, para tiempo después morir en la soledad de su cuarto de hotel. No obstante, las reflexiones estéticas, narrativas y sociales que hizo siguen vigentes hasta hoy en día.

Algunas citas y frases de Oscar Wilde