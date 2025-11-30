Logo El Espectador
Frases de Oscar Wilde a 125 años de su muerte

El escritor, poeta y dramaturgo irlandés murió el 30 de noviembre de 1900. Su legado y obras se han mantenido vigentes en el mundo literario contemporáneo.

Redacción Cultura
30 de noviembre de 2025 - 11:34 p. m.
El poeta irlandés Óscar Wilde se convirtió en uno de los dramaturgos más populares de Londres a finales del siglo XIX./ Archivo
El poeta irlandés Óscar Wilde se convirtió en uno de los dramaturgos más populares de Londres a finales del siglo XIX./ Archivo
En 1854, en la ciudad de Dublín, que en ese entonces todavía hacía parte de Reino Unido, nació Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, más conocido como Oscar Wilde. El escritor ha sido señalado como uno de los autores más destacados del siglo XIX. Con una fijación por la belleza, que lo hizo enmarcarse en la corriente del esteticismo, Wilde marcó la escena del Londres victoriano tardío.

Durante su trayectoria escribió varios cuentos y compilaciones como “El príncipe feliz y otros cuentos” (1888), enmarcado en la categoría de cuentos de hadas. También escribió obras de teatro como “El abanico de Lady Windermere” (1892), que habla sobre infidelidades y relaciones afectivas.

Asimismo, traía reflexiones importantes respecto a la vida de su época a través de ensayos como “Filosofía del vestido” (1885), que abordaba la importancia de las prendas como un medio de expresión tanto a nivel individual como sociocultural; “Intenciones” (1891), una recopilación de cuatro ensayos destinados a la reflexión crítica y estética o “El alma del hombre bajo el socialismo” (1904), donde planteó un cuestionamiento más político sobre el hombre que vivía en este sistema.

Sin embargo, su obra más reconocida fue su única novela “El retrato de Dorian Gray”(1890), una historia sobre un joven apuesto y de alta sociedad que desea nunca envejecer, por lo que hace un pacto para que su retrato, pintado por su mejor amigo, sea el que sufra los estragos de la edad.

Wilde era una figura bastante reconocida en su época. Sin embargo, también fue muy cuestionado por su homosexualidad, llegando a ser encarcelado por dos años debido a este motivo. Después de esto se exilió en Francia y cambió su nombre por Sebastian Melmoth, para tiempo después morir en la soledad de su cuarto de hotel. No obstante, las reflexiones estéticas, narrativas y sociales que hizo siguen vigentes hasta hoy en día.

Algunas citas y frases de Oscar Wilde

  • “Soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que estoy diciendo.” (El príncipe feliz y otros cuentos).
  • “Todos estamos en el arroyo, pero algunos miramos a las estrellas.” (El abanico de Lady Windermere).
  • “Si uno no puede disfrutar de leer un libro una y otra vez, no tiene sentido leerlo en absoluto.”
  • “Los libros que el mundo llama inmorales son aquellos que le muestran al mundo su propia vergüenza.” (El retrato de Dorian Gray).
  • “La verdad rara vez es pura y nunca es simple.” (La importancia de llamarse Ernesto).
  • “Nunca ames a nadie que te trate como si fueras ordinario.”
  • “Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo”

Por Redacción Cultura

