Colombia prepara una exposición virtual con España sobre la colección Quimbaya*

Son 122 las piezas de la Colección Quimbaya las que se encuentran actualmente en el Museo de América en Madrid, España. Foto: Ministerio de cultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia ha puesto en marcha un proceso pedagógico sobre las piezas que componen la colección Quimbaya. La iniciativa, impulsada en colaboración con el gobierno español, busca crear una exposición virtual que explique la historia y origen de los objetos que hoy reposan en el Museo de América, en Madrid.

Ahora bien, la viceministra colombiana de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, aseguró este martes en una rueda de prensa en Madrid que no es que Colombia haya cesado su petición al Gobierno español por la repatriación de estas piezas, que se hizo en mayo de 2024.

“Lo que se acordó fue hacer esa digitalización de las piezas, hacer talleres en torno a esa exposición virtual y dejar el tema en lo pedagógico”, apuntó la viceministra, que comentó que hay una comisión que se reúne periódicamente para evaluar este tema.

Le puede interesar: Los retos legales para la devolución del Tesoro Quimbaya

La colección Quimbaya consiste en 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron regaladas por el presidente colombiano Carlos Holguín a la monarquía española en el siglo XIX y que están en el Museo de América de Madrid.

En mayo de 2024, el entonces ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, envió una carta al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y al de Cultura, Ernest Urtasun, para pedir la devolución de las piezas.

Sin embargo, la viceministra aseguró hoy que “se está avanzando de a poquitos” y que ya no están en ese momento “mediático” en que se envió la carta. “Eso paró un poco pero los procesos de ley van siguiendo su curso, que es lo que se hace en las comisiones de seguimiento”, añadió.

La viceministra aseguró que se trata de “un tema complejo” porque en el caso de que España lo devolviera no sabrían a quién se lo devolverían, puesto que los Quimbaya era un pueblo precolombino que ya no existe, y que además, al haber sido expoliado, se necesitarían rituales para devolverle su espiritualidad.

También puede leer: Un vistazo al archivo personal de Germán Castro Caycedo que llegó a la Biblioteca Nacional

“Imaginemos que la colección Quimbaya vuelve al museo nacional (de Colombia), ¿y entonces quién la va a ver? ¿Solo los que vivan en Bogotá? Entonces estamos luchando contra el colonialismo pero replicamos un modelo centralista”, aseveró la viceministra.

El embajador colombiano en España, Eduardo Ávila, agregó que exploraron la posibilidad de una exposición itinerante y no virtual, y que el Ministerio de Exteriores colombiano lo propuso, pero esta propuesta “se ha congelado” porque se han llegado a acuerdos para dar a conocer en España y Colombia la cultura Quimbaya “más allá del objeto como tal”.

Las piezas reclamadas fueron halladas en 1890 en Finlandia, en el departamento del Quindío.

Hay objetos de cerámica, orfebres, líticos y orgánicos, y pertenecen a esa cultura precolombina que habitó el centro de Colombia y que durante la colonización española fue uno de los pueblos más afectados hasta desaparecer en el siglo XVII.

Siga leyendo: Devolver a un artista colombiano el lugar que le corresponde: homenaje a Luis Caballero

(*) Informamos a nuestros lectores que el titular original de esta noticia, “Colombia pone en pausa la devolución del tesoro Quimbaya, que reclama a España desde 2024″ fue modificado, al igual que algunas secciones de este artículo, debido a que la información podría dar lugar a una mala interpretación.

La viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, se comunicó con este diario después de su publicación para aclarar que el proceso sigue en pie y está siendo manejado por dos comisiones independientes lideradas por la Cancillería y la Procuraduría.

Pedimos disculpas por este inconveniente y reafirmamos nuestro compromiso de entregar información oportuna y veraz a nuestros lectores.