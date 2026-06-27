Colombia será país invitado de honor del festival internacional de animación Annecy 2027

Fotograma de "La tortuga de plástico", cortometraje colombiano dirigido por Miguel Gómez León y Claudia Osejo. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el cierre de su edición 2026, Colombia fue anunciada como País Invitado de Honor del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2027, una de las distinciones más relevantes para la industria global del sector. Este reconocimiento, otorgado por el festival y su mercado MIFA (Marché International du Film d’Animation), posiciona al país junto a referentes internacionales como Japón, Canadá, Irlanda, España, México y Brasil.

Esto implica que el país tendrá una presencia destacada en la programación del evento el próximo año, lo que le permitirá mostrar los avances que ha tenido, al igual que crear alianzas y atraer inversionistas hacia esta industria. Se espera que el encuentro convoque a más de 18.000 profesionales de la animación de cerca de 120 países que cada año vienen a ver cómo ha evolucionado el sector audiovisual en este campo.

Le sugerimos: La cultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella

La designación responde al crecimiento sostenido de la animación colombiana, que en las últimas décadas ha consolidado un ecosistema de más de 30 estudios y una comunidad profesional en expansión. Actualmente, el país produce series, largometrajes y cortometrajes con circulación internacional, lo que lo posiciona como uno de los sectores emergentes más activos de América Latina.

Así lo afirmó el director artístico de Annecy, Marcel Jean, que destacó el impulso que ha tenido la animación colombiana en la última década, tanto por la calidad de sus producciones como por su presencia en escenarios internacionales y coproducciones.

“Durante mi estancia en Bogoshorts, en Colombia, pude constatar de primera mano el entusiasmo que hoy impulsa a una prometedora generación de talentos jóvenes que trabaja en ambiciosos proyectos de cortometraje y largometraje actualmente en producción. Por estas razones, un homenaje a la animación colombiana en 2027 resulta especialmente pertinente: una oportunidad para celebrar esta diversidad creativa y destacar la solidez de un modelo que respalda a los emprendedores del sector de la imagen en movimiento”, afirmó.

Siga leyendo: Dua Lipa abre una biblioteca dedicada a libros censurados y voces críticas de la literatura

Por su parte, Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, señaló que este reconocimiento es el resultado de décadas de trabajo conjunto entre artistas, productores, estudios e instituciones. “Esta invitación nos permitirá mostrar al mundo la diversidad de nuestro talento creativo, fortalecer las oportunidades de coproducción y abrir nuevas puertas para la circulación global de los contenidos animados hechos en Colombia. También es una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones de creadores y demostrar que Colombia tiene la capacidad de competir y colaborar al más alto nivel en la industria mundial de la animación”, dijo.

La invitación forma parte de una estrategia de promoción internacional liderada por Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el incentivo CINA (Certificados de inversión audiovisual) y entidades como la Secretaría de Cultura de Bogotá, ProColombia y COMFAMA.

Son cuarenta años de trabajo los que se han materializado con esta invitación. La participación en Annecy 2027 permitirá presentar una amplia muestra de la producción nacional, fortalecer el intercambio profesional y consolidar la presencia de Colombia en los principales circuitos internacionales. Más allá de un reconocimiento puntual, esta designación busca reconocer el crecimiento sostenido de la industria y su capacidad de proyección internacional.

También puede leer: Cristo Mutilado e Inmaculado Corazón de Bojayá serían declarados bienes de interés cultural