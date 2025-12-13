Colombia, un país narrado: la cultura que se teje con periodismo comunitario

El trabajo de la DACMI se enfoca en que sean las mismas comunidades las que narren su mundo sin filtros externos. Foto: Minculturas

La cultura no se puede medir y, aun así, termina pareciendo un privilegio, algo reservado para quienes “pueden” acceder a ella. Pero la cultura no funciona así: no es un lujo, ni un adorno, ni un bien escaso. Es un derecho vivo, un territorio donde todos deberían poder encontrarse, crecer y reconocerse.

Esa idea, la de una cultura que realmente les pertenece a todas y todos, guía el trabajo de Diana Díaz Soto, directora de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas. En cada conversación y cada...