El Magazín Cultural
Colombia, un país narrado: la cultura que se teje con periodismo comunitario

Un país se comprende mejor cuando quienes lo habitan pueden contarlo. Es así que desde el DACMI se impulsa un ecosistema donde las voces comunitarias no solo informan, sino que, hacen visible lo que sostiene sus territorios.

Mariana Álvarez Barrero
13 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
El trabajo de la DACMI se enfoca en que sean las mismas comunidades las que narren su mundo sin filtros externos.
La cultura no se puede medir y, aun así, termina pareciendo un privilegio, algo reservado para quienes “pueden” acceder a ella. Pero la cultura no funciona así: no es un lujo, ni un adorno, ni un bien escaso. Es un derecho vivo, un territorio donde todos deberían poder encontrarse, crecer y reconocerse.

Esa idea, la de una cultura que realmente les pertenece a todas y todos, guía el trabajo de Diana Díaz Soto, directora de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas. En cada conversación y cada...

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
