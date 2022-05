Colombia y Argentina se unen en el Castillo de las Artes con Sinfonías Disidentes

Integrantes del ensamble artístico trans Les Fantastiques del barrio Santa Fé de Bogotá actúan, el 3 de mayo de 2022, en Bogotá (Colombia). Foto: Carlos Ortega

El Castillo de las Artes del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, acogió “Sinfonías Disidentes”, un evento surgido de la alianza entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto Nacional de Música de Argentina (INAMU) que busca impulsar la cooperación en materia de género entre ambas instituciones.

Susy Shock, artista transgénero de Argentina, y Paula Rivera, exvicepresidenta del INAMU, estuvieron acompañadas por las artistas y lideresas colombianas Samantha García, del Ensamble Artístico Trans Les Fantastiques, y Cindyrella Núñez, del movimiento trans.

Rivera habló sobre la experiencias en la agenda de géneros del INAMU, algo “poco común en las instituciones” que se impulsó para “conocer a las mujeres de las disidencias y sus realidades”, algo que consiguieron “saliendo a territorio y empezando a crear políticas públicas para todas estas mujeres”. “Tenemos la posibilidad de reconstruir de la mano de toda esta comunidad de disidentes, y por ahí está el camino”, indicó la exvicepresidenta del INAMU, cuyo programa de géneros fue reconocido por la UNESCO.

Representación en el arte

Por su parte, Susy Shock reivindicó que “el arte, primero que todo, lo tenemos que hacer para nosotras mismas, para levantarnos la autoestima en este mundo que nos sigue tirando”, ya que “hay un mundo y un arte fracasado que excluye y no incluye”.

“En el arte ha sido más generoso que todo el mundo conmigo, el arte es un espacio que no tiene prejuicios. Pero sí que hay que discutir los discursos, que no hablan de nuestras vidas”, aseguró en declaraciones a la creadora y cantautora argentina.

En este sentido, la artista apuntó a que “hay que pensar en las crianzas y las infancias, que no sea tan difícil decir ‘soy esto’ y que los costos no sean tan altos”, por eso desde las disidencias luchan para que en el mundo tengan “espejos y no tarden tanto en ser toda la belleza que tienen para ser”.

Desde Argentina compartieron con Colombia la experiencia en diversidad e inclusión que viene impulsando el INAMU, rodeadas de artistas que, tras el conversatorio, presentaron una muestra de su arte en el que se ha convertido en el espacio de referencia para las disidencias en Bogotá.

Esto se enmarca en la “responsabilidad que tienen las instituciones en la cooperación”, algo que han venido haciendo los dos países latinoamericanos, que desde el pasado mes de octubre han participado en mesas de trabajo.

