El Concejo de Bogotá otorgó un reconocimiento póstumo a la bailarina y maestra Sonia Osorio con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en grado Gran Cruz. La condecoración fue impulsada por el concejal Fernando López y resaltó los 60 años de carrera de la mujer que fue fundadora del Ballet Nacional de Colombia y su contribución a la preservación y proyección internacional del folclor colombiano.

La ceremonia se realizó el 24 de noviembre y Martín Vieira Obregón, nieto de Osorio, fue el encargado de recibir la distinción en representación de su familia. Durante el acto se hizo entrega de la medalla y el pergamino que oficializan este reconocimiento, otorgado mediante la Resolución 1086 del 4 de noviembre de 2026. "Este reconocimiento nos llena de emoción, porque se homenajean todos estos años de trabajo intenso de mi abuela por el arte y el folclor colombiano. A nuestra familia y a su equipo, que ella amaba con locura, nos llena de alegría", afirmó. Vieira Obregón comparte con su madre, Silvana Obregón Osorio, la representación legal de la Fundación Ballet Nacional de Colombia y la labor de preservar y proyectar la obra de su abuela.

La condecoración en el grado de Gran Cruz, el más alto que entrega esta entidad, reconoció las más de seis décadas de trabajo de Osorio como bailarina, coreógrafa, periodista, diseñadora y gestora cultural, así como su aporte a la investigación, creación y difusión de las expresiones folclóricas del país.

Fotografía de Sonia Osorio en el 2011. Foto: CEET - ARCHIVO EL TIEMPO

El homenaje a la maestra contó con la participación de Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet Nacional de Colombia, quien habló sobre la historia de esta compañía de danza y cómo ha mantenido vivo el legado artístico de Osorio. "A Sonia Osorio siempre la llamaron sus raíces, aunque tuvo la oportunidad de formarse en varias partes del mundo. Inicialmente, formó su grupo, el Ballet del Atlántico. El éxito que tuvo con presentaciones en diferentes ciudades hizo que la invitaran a formar parte de la Corporación Ballet de Colombia, como directora. Desde ese momento, tomó las riendas de esta organización y la puso a girar por el mundo con vestuario, músicos y bailarines profesionales, mostrando el rico folclor colombiano", dijo Calvo.

Por su parte, el concejal Fernando López dijo: "Sonia Osorio hizo de la danza una forma de contarle al mundo quiénes somos como colombianos. Su trabajo no solo preservó nuestras tradiciones, sino que les abrió las puertas de escenarios internacionales, llevando nuestra identidad y diversidad cultural más allá de nuestras fronteras. Con esta condecoración queremos honrar a una mujer que convirtió el folclor en patrimonio vivo y reconocer que su legado sigue inspirando a nuevas generaciones. La cultura también construye país y merece todo nuestro reconocimiento".

La jornada contó con un componente artístico a cargo del Ballet Nacional de Colombia, con una muestra llamada "Un legado de Sonia Osorio". Los bailarines homenajearon a la maestra con presentaciones de diferentes ritmos del folclor nacional como el Abozao, el Pasillo Elegante y la Cumbia.

El Ballet Nacional de Colombia fue fundado en 1960 por Sonia Osorio, nacida el 25 de marzo de 1928. Con esta compañía de danza, "se transformó la manera de llevar las tradiciones del país a los escenarios. A través de ritmos como la cumbia, el joropo, el bambuco y el currulao, Sonia Osorio integró la danza académica con el folclor tradicional, la investigación cultural y una puesta en escena que permitió proyectar la diversidad colombiana en escenarios de América, Europa y Asia", destacaron desde el Concejo. La maestra Osorio falleció el 28 de marzo de 2011.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

