“Conciencia despierta”: una exposición sobre la esclavitud de la belleza

Perkys, artista colombiano, empezó a pintar desde los 16 años. La violencia lo llevó a tomar la decisión de dejar el país. Actualmente vive en España. Foto: Cortesía

Cuerpos. Siluetas. Blancos y negros. No hay más colores. No hay rostros. “Las siluetas son la representación de la figura humana, cuerpos anatómicamente perfectos tal y como nos lo muestran estos elementos universalmente conocidos como lo son los maniquíes”, dice Perkys sobre la serie de pinturas que hacen parte de la exposición Conciencia despierta, que estará hasta el próximo 29 de abril en la Galería Open Art, en Madrid, España.

Aunque la exposición Conciencia despierta se presentó en Cartagena -ciudad que, por cierto, inspiró a Perkys para esta muestra-, en junio de 2021, la obra se presenta ahora en España, país al que llegó desde 2018 luego de haberse graduado de Bellas Artes en la Universidad del Cesar, en Valledupar, ciudad en la que buscó alejarse de la violencia que lo desterró de Aguas Blancas, municipio en el que creció.

“Es duro para mí recordar esos episodios de tristeza vividos en mi tierra durante la guerra, yo era un niño pero recuerdo como si fuera ayer la frustración al tener que dejar por miedo el pueblo donde nací. Sin lugar a duda han sido de las experiencias más amargas de mi vida. Eso me enseñó a ser fuerte porque comencé con 16 años a estudiar por la noche y trabajar por el día”, rememora Perkys.

Apenas llegó en 2018 el destino le dio el visto bueno sobre su decisión. Un mural en la casa de Nacho Cano, artista español, lo catapultó en el mundo del arte y le dio un impulso que no olvidará, pues tras el dolor que no se desprendía de la maleta con la que dejó su tierra, llegaría así la alegría de encontrar, así fuera en otro país, su lugar para seguir explorando y creciendo en el arte. “Conocer a Nacho Cano fue un verdadero golpe de suerte, es una de las personas que más me ha apoyado en mi carrera, siempre estoy atento escuchando sus sabios consejos, la motivación que me da me impulsa y me ayuda a no detenerme. Siempre voy a recordar cuando pinté un mural en su Casa de Ibiza me dijo. “Está pintura traerá grandes alegrías a tu vida” y ha sido como un presagio”.

“En nuestra actual sociedad el cuerpo humano yo lo llegaría a definir como un cascarón, un recipiente donde se almacena la esencia del ser humano”, comenta Perkys al responder a la pregunta por la presencia constante de cuerpos en sus pinturas.

“El artista nos recuerda que hay que recuperar el valor de hombres y mujeres yendo más allá de su apariencia, recordando que todos estamos conectados, puesto que somos parte de la misma esencia, independientemente del contenedor elegido”, se lee en el texto curatorial de la exposición Conciencia despierta.

Siluetas sin rostro. ¿A qué se debe que muchos de esos cuerpos no tengan una cara, cuál es el símbolo detrás de esto?

En esta muestra me valgo del maniquí para representar cuerpos bellos, mujeres estilizadas y hombres fuertes sin rostros y carentes de personalidad.

Muchos de esos cuerpos tienen matices de blancos y negros. ¿Por qué esos colores?

La ausencia de color la relaciono con la ausencia de alegría, las tonalidades neutras en algunas de las muestras simbolizan el estado anímico de una persona esclava de su belleza física.

¿Cómo es el proceso de creación? ¿Podría describirnos el antes, durante y después de una sesión de pintura?

Antes de comenzar a hacer los bocetos y trazos que digamos que es el primer paso en la pintura, necesito estar inspirado y tener claro previo estudio a técnica, el formato, las tonalidades e incluso la textura con la que quiero rematar la obra. Es un proceso de semanas incluso meses. Hay días en los que sólo me apetece sentarme a contemplar la obra aún sin terminar y darme cuenta si está quedando como quiero.

¿Ha vuelto a Colombia? ¿Qué siente cuando vuelve y qué tanto lleva de sus raíces en su vida en el extranjero?

A Colombia intento ir cada año en Navidad, siento alegría al volver, es mi tierra. Pienso que estar lejos me hace valorarla y amarla cada día más, echo de menos sus paisajes, la alegría de su gente, sus costumbres, su gastronomía. Volver es un aliciente para mi inspiración.

¿Cuáles son sus referentes en el arte? ¿Qué artistas o estilos han influenciado su obra?

Admiro la obra de Artistas clásicos como Cézanne, Velázquez y Monet y otros más contemporáneos como Basquiat o Anselm Kiefer, pero no tengo un estilo que me identifique con alguno de ellos; pienso que de todos se aprende algo y es en síntesis lo que refuerza la personalidad a la hora de marcar tu propio estilo.

