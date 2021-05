The Opera Next Door, orquesta fundada por la soprano colombiana Sasha Gutiérrez, se presentará en un concierto en vivo hoy, 23 de mayo, titulado “Cosí fan tutte”, en Brooklyn.

En 2020 se creó The Opera Next Door, grupo fundado por la colombiana Sasha Gutiérrez y dirigido por Alejandro Zuleta. Su objetivo al crear una orquesta de cámara fue tomarse más espacios en los que, generalmente, el arte no estuviese presente, como las escaleras de las calles de Brooklyn.

“Una casa musical para cualquiera que desee aprender más acerca del arte y traer más pasión a nuestras comunidades, eso fue lo que quisimos hacer. Estamos convencidos de que el arte une a las personas. Creemos en un futuro más prometedor porque confiamos en el amor que nos une por el arte. The Opera Next Door busca formar diversas nuevas audiencias, barrios y espacios poco convencionales”, dije Sasha Gutiérrez.

Ayer, 22 de mayo, se reunieron alrededor de 400 personas para disfrutar de un concierto que busca incluir a más personas en escenarios artísticos tanto para su participación como para su consumo.

Alejandro Zuleta nació en Bogotá, pero ahora vive en New York. Es compositor, pianista y conductor coral. Uno de sus objetivos es mantener vivo el legado de la familia Zuleta, quienes han sostenido una tradición vallenata a lo largo de los años. Su papá, Emiro Zuleta, fue uno de los más prolíficos compositores del vallenato de su generación. Por su parte, Sasha Gutiérrez es soprano, egresada y graduada con honores de la Universidad Javeriana. Actuó en algunos de los escenarios más prestigiosos de Colombia y fue solista de la Filarmónica de Bogotá en varias ocasiones, además de ganar el concurso “Jóvenes interpretes”, del Banco de la República, en 2013 y 2016.

Según David Salazar, de Opera Wire, la presentación de este domingo en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, a las 5 de la tarde, contará con Cristina María Castro y Tiernan Chase como Despina, Sasha Gutiérrez y Shaina Martínez compartirán el papel de Fiordiligi, mientras que Ana Mora y Rosario Armas se enfrentarán a Dorabella. Juan Hernández y Héctor Camacho actuarán como Ferrando. El papel de Don Alfonso lo interpretarán mientras José Maldonado y Sergio Martínez.

“La producción transportará la historia y los personajes de la Italia del siglo XVIII al Brooklyn del siglo XXI. La interpretación de Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte del otrora clásico (y quizás anticuado) tropo del ‘intercambio de novias’ será reinventado con imágenes y personajes familiares para los neoyorquinos cotidianos, un escandaloso sentido del drama que cualquier espectador de telenovelas reconocerá e incluso una perspectiva moderna y burlona de la dinámica de género en juego”, aseguró Gutiérrez sobre la obra.