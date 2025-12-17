Concierto por los 500 años de Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro del Renacimiento

El homenaje coral a Palestrina estará a cargo del director Daniel Castro Benítez. Foto: David Ospina

La Capilla del Convento de Santo Domingo de Guzmán se convertirá en el lugar de celebración de los 500 años del nacimiento del músico italiano, Giovanni Pierluigi da Palestrina.

En un concierto especial, gestionado a partir del proyecto Palestrina 500, más de 70 coristas le rendirán homenaje al legado de uno de los compositores más destacados del Renacimiento.

La presentación está programada para las 7:45 p.m., con entrada libre para todos los públicos y estará a cargo de Daniel Castro Benítez, quien se ha desempañado como corista lírico y director del Grupo Coral Amici y de L´Insalata. Castro también ha sido director de distintos espacios culturales de la ciudad, como el Museo Nacional y la Casa del Florero.

“El proyecto Palestrina 500 surge de una reflexión profunda por querer retomar la actividad coral y a muchos coristas entusiastas que querían volver a hacer música juntos. Entonces, mirando efemérides, decidimos que sería una magnífica oportunidad el cumpleaños 500 al gran músico del Renacimiento, Giovanni Pierluigi da Palestrina”, dijo Castro en una entrevista para la emisora HJUT.

El repertorio de esta celebración estará compuesto por dos partes. La primera estará integrada por cuatro motetes del compositor austríaco Anton Bruckner: Locus iste, Ave Maria, Christus Factus est y Os Justi. Además, se interpretarán cuatro obras del “Segundo Libro de Madrigales” de Palestrina: Perché s’annida amor, Mori cuasi il mio cuore, Veramente in amore y Chi dunque fía.

Para la segunda sección, se incluirán los “Cuatro Cantos para doble coro para gran agrupación coral, Op. 141” de Robert Schumann, entre los que se encuentran “An die Sterne”, “Ungewisses Licht”, “Zuversicht” y “Talismane”, con textos de Friederich Rückert, Joseph von Zedlitz y Johann Wolfgang von Goethe.

Por último, los asistentes podrán disfrutar del motete “Sicut Cervus desiderat ad fontes aquarum”, del maestro italiano que convoca a este encuentro a partir del aniversario de su natalicio.

“En este concierto tendremos tres compositores maravillosos, Anton Bruckner nos lleva al espacio más sagrado, Robert Schumann busca certezas en la luz incierta y Palestrina descubre que el amor verdadero desafía al tiempo. Son 500 años de música coral en una noche, sin orquesta, sin artificios, solamente nuestras voces y nuestras almas”, expresó Gabriel Moreno, bajo del grupo coral.

¿Quién fue Giovanni Pierluigi da Palestrina?

Giovanni Pierluigi da Palestrina, nacido el 3 de febrero de 1525, fue un compositor italiano de música sacra, que produjo durante su vida más de 100 misas y cientos de motetes. El músico fue uno de los más destacados exponentes de la Escuela Romana y se le considera como “el salvador de la música eclesiástica”.

De acuerdo con Señal Memoria, este tipo de música comenzó a disgustar a ciertas personas en la época de Palestrina, esto debido a que, durante las presentaciones corales, empezó a existir una mezcla de voces de los cantantes que hacía difícil el entendimiento de la interpretación. Además, esta música empezó a integrar otras melodías provenientes de la cultura popular.

Frente a esto, durante el Concilio de Trento, Palestrina presentó su misa en honor al Papa Marcelo II, hecho que convenció a la institución de que estas expresiones artísticas sacras podían convivir con los textos litúrgicos durante las ceremonias.

A lo largo de su vida, se desempeñó como maestro de capilla en la Basílica de San Pedro y de otras reconocidas iglesias de ese tiempo. El maestro falleció el 2 de febrero de 1594, dejando un legado para la historia de la música eclesiástica.