Conciertos gratis de la Filarmónica de Bogotá este fin de semana: así se puede asistir

La entrada a estas presentaciones de la Filarmónica de Bogotá será abierta a todo el público hasta completar el aforo del auditorio León de Greiff.

Este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentará tres obras musicales en el auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional de Colombia. La entrada a estos eventos será completamente gratis, hasta completar el aforo, y está dirigida tanto a conocedores de la música clásica como a quienes quieren acercarse por primera vez a este arte.

En esta ocasión, las tres piezas que componen el repertorio que tocará la Orquesta son: “Jaguar Nocturna Bis para dos orquestas y electrónica”, de Édgar Rivera Laverde; el “Concierto para piano en la menor, Op. 16”, de Edvard Grieg a cargo del colombiano Daniel Díaz Padilla en la parte solista; y “Valses nobles y sentimentales” y “Bolero” de Maurice Ravel.

El repertorio será interpretado bajo la dirección de Joachim Gustafsson. Hoy viernes 29 de agosto, la función será a las 7:00 p. m. y mañana 30, a las 4:00 p. m.

Talento colombiano

“Jaguar Nocturna Bis” fue una composición del músico colombiano Rivera Laverde que, en 2014, recibió el primer premio en el Concurso Nacional de Composición Musical de la Filarmónica de Bogotá en la categoría de formato sinfónico. Se trata de una pieza en la que dos grupos orquestales interactúan entre sí mientras que a ellos se integra una parte de electrónica, lo que da como resultado una pieza de naturaleza única en el panorama de la música clásica.

Por otro lado, destaca la presencia de Daniel Díaz Padilla, el pianista colombiano que tendrá un acto solista en el que interpretará una pieza del compositor noruego Edvard Grieg. En su juventud se formó en programas infantiles y juveniles tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de los Andes, hasta que, a sus once años, se mudó a Moscú. Pero esto, más que un impedimento, impulsó aún más su carrera artística.

En la capital rusa Díaz cursó estudios secundarios y de piano en la Escuela Central de Música de Moscú. Desde entonces, ha ganado varios concursos nacionales e internacionales de piano como el Concurso Mark Nikolaevich Zhikov del Conservatorio Estatal de Moscú, en 2021; el XXVIII Concurso Internacional para Jóvenes Músicos Dmitry Kabalevsky, en Samara Rusia, en 2022, y el Premio especial de la Gobernación de la región de Novgorod del Concurso Internacional de piano Rajmáninov, en 2023, entre muchos otros.

Actualmente reside en Moscú, donde asiste a la cátedra de piano de la maestra Natalia Trull, en el Conservatorio Tchaikovski de esa ciudad, una de las instituciones musicales más prestigiosas de Rusia.