Ulibro Bucaramanga 2025: conozca la programación completa de hoy, 29 de agosto

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.
Es un evento gratuito que anualmente organiza una muestra editorial con la participación de los principales sellos editoriales y librerías del país. Además, su programación es apta para públicos de todas las edades, y cuenta con la participación de exponentes literarios nacionales e internacionales.
Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de Neomundo Centro de Convenciones, brindando al público oportunidades de participar en distintos eventos culturales e interactuar con creadores de diferentes disciplinas.
A continuación, compartimos la agenda completa de hoy, 29 de agosto
8:00 A.M. | GRAN SALÓN
Final de Concurso XII Intercolegiado Departamental de Oratoria
9:30 A.M. | AUDITORIO
Encuentro juvenil con autora
“La historia, los viajes y la abuela 2. Los terribles años decimonónicos”
Pilar Lozano
9:45 A.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Encuentro infantil
“Expedición Las mil y una noches”
Irene Vasco
11:00 A.M. | AUDITORIO
Presentación del libro
“De república a nación, 1853-1903”
Andrés Jiménez, Franz Hensel y Francisco Ortega
11:00 A.M. | SALA EDITORIAL
Encuentro juvenil con autora
“Luna de agua”
Alejandra Jaramillo
11:00 A.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Conversatorio
“Contar la vida a través del lente”
Fernando Cáceres
11:00 A.M. | TARIMA INDEPENDIENTE
Reconociendo a Costa Rica en la pluma de Guillermo Fernández
Guillermo Fernández (Costa Rica)
11:00 A.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Encuentro con autora infantil
“Garabato presenta: Lettering y emociones”
Nats Jiménez
12:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Momentos Sonoros
Las selectoras: Dani Cuba y Soni Salsa
2:00 P.M. | AUDITORIO
Conversatorio
“Desde el Territorio: Construyendo Políticas para el Desarrollo”
John Manuel Delgado, Andrés Trillos, Alix Johana Rojas, Manuel Albadan y Manuelita Barrios
2:00 P.M. | SALA EDITORIAL
Encuentro con autora
“Un veneno llamado plomo”
Éel María Angulo
2:00 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Presentación del libro
“Tendencias actuales en la práctica contable: un análisis multidimensional del rol del contador público”
Lynda Juliet Quijano Monroy
2:00 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE
Presentación del libro
“El oscuro animal que habito”
Danny Yecid León Moncada
2:00 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Conversatorio
“El arte de las orquídeas”
Emmanuel Laverde
3:30 P.M. | AUDITORIO
Diálogos ciudadanos
“¿Cómo y por qué entender los conflictos y la geopolítica actual?”
Pedro Baños (España) y Alexander Arciniegas
3:30 P.M. | SALA EDITORIAL
Encuentro con autora
“Fragmentos de vida: Ochenta años tejiendo recuerdos”
Florence Thomas
3:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Encuentro con autoras
“Economía para la pipol: manual tranqui para manejar el dinero”
María Camila González y Valerie Cifuentes
3:30 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE
Presentación del libro
“La Villa Apacible”
Wilson Raúl Carreño Velasco
3:30 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Irene Vasco: la promotora y escritora de los niños y jóvenes
Irene Vasco
5:00 P.M. | AUDITORIO
Encuentro con autor
“El arte de no enloquecer”
Alejandro Gaviria
5:00 P.M. | SALA EDITORIAL
Presentación de los libros
“Algún tiempo atrás” y “No digas nada”-
Sergio Marchi (Argentina)
5:00 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Encuentro de Gastronomía
“Sabor y Magia: La cocina en la obra de García Márquez”
Orlando Oliveros y Leandro Carvajal
5:00 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE
Presentación del libro
“Oeste casi sur”
Rubén Darío Silva Paz
5:00 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Presentación del libro
“Bestiario Tulato”
Carlos Mauricio Palacios Soto
5:00 P.M. | SALA MÚLTIPLE (Piso 2)
Proyecciones audiovisuales
“Narraciones biográficas”
6:30 P.M. | AUDITORIO
Conversatorio
“Relatos de ciudad”
Antonio García Ángel
6:30 P.M. | SALA EDITORIAL
Encuentro con autora
“Después del amor, nosotras”
Virginia P. de León
6:30 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE
Presentación del libro
“Altasangre”
Claudia Amador
6:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES
Momentos Sonoros
Kadosh Rock Band
6:30 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb
Presentación del libro
“Jaime Garzón, el duelo imposible”
Alfredo Garzón Forero y Verónica Ochoa
7:00 P.M. | GRAN SALÓN
Conversatorio
“El renacer del vinilo: Música y anécdotas”
Álvaro Ortiz, Antonio José Vásquez y El Sonido Retrochimba: Dani Cuba, Abraxz Selecta y El Tornes