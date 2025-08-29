Ulibro Bucaramanga 2025: conozca la programación completa de hoy, 29 de agosto

Ulibro se ha convertido también en una vitrina para destacar el talento local y regional de poetas, cuentistas, escritores y músicos. Foto: Ulibro

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.

Es un evento gratuito que anualmente organiza una muestra editorial con la participación de los principales sellos editoriales y librerías del país. Además, su programación es apta para públicos de todas las edades, y cuenta con la participación de exponentes literarios nacionales e internacionales.

Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de Neomundo Centro de Convenciones, brindando al público oportunidades de participar en distintos eventos culturales e interactuar con creadores de diferentes disciplinas.

A continuación, compartimos la agenda completa de hoy, 29 de agosto

8:00 A.M. | GRAN SALÓN

Final de Concurso XII Intercolegiado Departamental de Oratoria

9:30 A.M. | AUDITORIO

Encuentro juvenil con autora

“La historia, los viajes y la abuela 2. Los terribles años decimonónicos”

Pilar Lozano

9:45 A.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Encuentro infantil

“Expedición Las mil y una noches”

Irene Vasco

11:00 A.M. | AUDITORIO

Presentación del libro

“De república a nación, 1853-1903”

Andrés Jiménez, Franz Hensel y Francisco Ortega

11:00 A.M. | SALA EDITORIAL

Encuentro juvenil con autora

“Luna de agua”

Alejandra Jaramillo

11:00 A.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Conversatorio

“Contar la vida a través del lente”

Fernando Cáceres

11:00 A.M. | TARIMA INDEPENDIENTE

Reconociendo a Costa Rica en la pluma de Guillermo Fernández

Guillermo Fernández (Costa Rica)

11:00 A.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Encuentro con autora infantil

“Garabato presenta: Lettering y emociones”

Nats Jiménez

12:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Momentos Sonoros

Las selectoras: Dani Cuba y Soni Salsa

2:00 P.M. | AUDITORIO

Conversatorio

“Desde el Territorio: Construyendo Políticas para el Desarrollo”

John Manuel Delgado, Andrés Trillos, Alix Johana Rojas, Manuel Albadan y Manuelita Barrios

2:00 P.M. | SALA EDITORIAL

Encuentro con autora

“Un veneno llamado plomo”

Éel María Angulo

2:00 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Presentación del libro

“Tendencias actuales en la práctica contable: un análisis multidimensional del rol del contador público”

Lynda Juliet Quijano Monroy

2:00 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE

Presentación del libro

“El oscuro animal que habito”

Danny Yecid León Moncada

2:00 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Conversatorio

“El arte de las orquídeas”

Emmanuel Laverde

3:30 P.M. | AUDITORIO

Diálogos ciudadanos

“¿Cómo y por qué entender los conflictos y la geopolítica actual?”

Pedro Baños (España) y Alexander Arciniegas

3:30 P.M. | SALA EDITORIAL

Encuentro con autora

“Fragmentos de vida: Ochenta años tejiendo recuerdos”

Florence Thomas

3:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Encuentro con autoras

“Economía para la pipol: manual tranqui para manejar el dinero”

María Camila González y Valerie Cifuentes

3:30 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE

Presentación del libro

“La Villa Apacible”

Wilson Raúl Carreño Velasco

3:30 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Irene Vasco: la promotora y escritora de los niños y jóvenes

Irene Vasco

5:00 P.M. | AUDITORIO

Encuentro con autor

“El arte de no enloquecer”

Alejandro Gaviria

5:00 P.M. | SALA EDITORIAL

Presentación de los libros

“Algún tiempo atrás” y “No digas nada”-

Sergio Marchi (Argentina)

5:00 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Encuentro de Gastronomía

“Sabor y Magia: La cocina en la obra de García Márquez”

Orlando Oliveros y Leandro Carvajal

5:00 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE

Presentación del libro

“Oeste casi sur”

Rubén Darío Silva Paz

5:00 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Presentación del libro

“Bestiario Tulato”

Carlos Mauricio Palacios Soto

5:00 P.M. | SALA MÚLTIPLE (Piso 2)

Proyecciones audiovisuales

“Narraciones biográficas”

6:30 P.M. | AUDITORIO

Conversatorio

“Relatos de ciudad”

Antonio García Ángel

6:30 P.M. | SALA EDITORIAL

Encuentro con autora

“Después del amor, nosotras”

Virginia P. de León

6:30 P.M. | TARIMA INDEPENDIENTE

Presentación del libro

“Altasangre”

Claudia Amador

6:30 P.M. | ENTRE LETRAS Y SABORES

Momentos Sonoros

Kadosh Rock Band

6:30 P.M. | SALA AMIGOS DEL AGUA amb

Presentación del libro

“Jaime Garzón, el duelo imposible”

Alfredo Garzón Forero y Verónica Ochoa

7:00 P.M. | GRAN SALÓN

Conversatorio

“El renacer del vinilo: Música y anécdotas”

Álvaro Ortiz, Antonio José Vásquez y El Sonido Retrochimba: Dani Cuba, Abraxz Selecta y El Tornes