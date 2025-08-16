No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural

Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) ofrece dos conciertos gratuitos en el marco de la franja Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El repertorio incluye La canción de la tierra, de Gustav Mahler, bajo la dirección de Joachim Gustafsson.

Redacción Cultura
16 de agosto de 2025 - 03:01 p. m.
Filarmónica de Bogotá
Filarmónica de Bogotá
Foto: Kike Barona - Filarmónica de Bogotá
Los conciertos se realizan en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. El primero se llevó a cabo este viernes 15 de agosto, a las 7:00 p. m., pero aún puede asistir al que está programado para este sábado 16 de agosto, a las 4:00 p. m. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta interpretación participarán la mezzosoprano rusa Ksenia Leonidova y el tenor Xavier Moreno.

Sábado 16 de agosto de 2025

  • Obra: La canción de la tierra, de Gustav Mahler
  • Concierto en memoria de Helena Posada de Salazar, primera secretaria de la Fundación Filarmónica Colombiana
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
  • Entrada libre hasta completar aforo

Solistas invitados

Ksenia Leonidova, mezzosoprano y contralto (Rusia)

Formada en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú con Zurab Sotkilava y en la Universität Mozarteum Salzburg con Mario Díaz, ha interpretado papeles en óperas de Bizet, Britten, Verdi, Puccini, Rimsky-Korsakov, Chaikovski y Wagner.

Ha trabajado con directores como Kent Nagano, Michael Güttler, Gennady Rozhdestvensky, Giuseppe Sabbatini, Saulius Sondeckis, Daniel Cohen, Marcus Bosch, entre otros.

Xavier Moreno, tenor (España)

Nacido en Barcelona, estudió canto y piano en el Conservatorio Superior del Liceu. Ha cantado en escenarios como la Ópera Nacional de París, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu, la Ópera Estatal de Hungría, la Ópera Nacional del Rin y el Teatro Nacional de Mannheim.

Ha colaborado con orquestas como la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de Israel, la Arena di Verona, la Hamburger Symphoniker, la Bochumer Symphoniker y Camerata Jerusalén.

