Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Filarmónica de Bogotá Foto: Kike Barona - Filarmónica de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los conciertos se realizan en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. El primero se llevó a cabo este viernes 15 de agosto, a las 7:00 p. m., pero aún puede asistir al que está programado para este sábado 16 de agosto, a las 4:00 p. m. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta interpretación participarán la mezzosoprano rusa Ksenia Leonidova y el tenor Xavier Moreno.

Sábado 16 de agosto de 2025

Obra: La canción de la tierra , de Gustav Mahler

Concierto en memoria de Helena Posada de Salazar, primera secretaria de la Fundación Filarmónica Colombiana

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Entrada libre hasta completar aforo

Solistas invitados

Ksenia Leonidova, mezzosoprano y contralto (Rusia)

Formada en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú con Zurab Sotkilava y en la Universität Mozarteum Salzburg con Mario Díaz, ha interpretado papeles en óperas de Bizet, Britten, Verdi, Puccini, Rimsky-Korsakov, Chaikovski y Wagner.

Ha trabajado con directores como Kent Nagano, Michael Güttler, Gennady Rozhdestvensky, Giuseppe Sabbatini, Saulius Sondeckis, Daniel Cohen, Marcus Bosch, entre otros.

Xavier Moreno, tenor (España)

Nacido en Barcelona, estudió canto y piano en el Conservatorio Superior del Liceu. Ha cantado en escenarios como la Ópera Nacional de París, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu, la Ópera Estatal de Hungría, la Ópera Nacional del Rin y el Teatro Nacional de Mannheim.

Ha colaborado con orquestas como la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de Israel, la Arena di Verona, la Hamburger Symphoniker, la Bochumer Symphoniker y Camerata Jerusalén.