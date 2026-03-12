Winnie the Pooh cumple 100 años: esta es la historia detrás del oso amante de la miel

Winnie the Pooh fue adquirido por Disney en la década de 1960. Foto: Disney

Winnie Pooh, que se describía a sí mismo como un osito “de muy poco cerebro” y que ha encantado a generaciones con su sabiduría simple y sincera, está llegando a los 100 años.

El amado personaje infantil llegó al mundo en 1926 en un libro escrito por el autor inglés A.A. Milne, con ilustraciones de E.H. Shepard.

Disney, que adquirió los derechos de Pooh y sus amigos del Bosque de los Cien Acres en los años 1960, planeó un año de celebraciones para el osito, cuya imagen es reconocible en todo el planeta.

“Winnie Pooh somos todos”, dijo Kevin Kern, gerente senior de investigación en los archivos de Walt Disney en Burbank, California.

“Él muestra todas las emociones que nosotros mostramos. Ve las cosas que nosotros vemos. Tiene las dificultades que nosotros tenemos, sea que esté intentando subirse a un árbol para agarrar miel o comprender a sus amigos”.

“Está tan lleno de sabiduría que él mismo no siempre se da cuenta de que la está compartiendo, y eso es eterno”, agregó Kern.

La primera vez que el nombre del oso apareció fue en 1925, como parte de una historia para niños comisionada Evening News en Londres. Más tarde se supo que el personaje había sido inspirado por un peluche que Milne compró para su hijo en Harrod’s en 1921 y el nombre “Winnie” fue tomado de un oso que vivía en el Zoológico de Londres.

La historia detrás de Winnie

El primer libro de Milne, publicado en Gran Bretaña y en Estados Unidos en octubre de 1926, estaba inspirado en el hijo del autor, Christopher Robin, y en su colección de peluches: Pooh, Piglet, Ígor, Búho, Conejo, Cangu y su bebé Rito. Sin embargo, las ilustraciones de Shepard se basaron en los peluches de su propio hijo.

Dos años después, Tigger se unió al grupo para el segundo libro traducido en español como “El osito Winnie Pu y la casita de Igore”.

El oso y sus amigos se convirtieron en los protagonistas de una serie de seis libros, todos ilustrados por E.H. Shepard.

Más allá de los peluches, la inspiración de Milne salió también de una osa llamada Winnie que albergaban en el Zoológico de Londres. Esta osa llegó a la institución desde Canadá, luego de que el capitán del Cuerpo de Veterinaria del Ejército Canadiense la donara al zoológico.

La historia de Winnie comenzó en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el soldado veterinario Harry Colebourn decidió llevar al Reino Unido una osezna originaria de Winnipeg, Canadá.

Pasó cuatro meses con los soldados y recibió el mismo nombre que su provincia de origen, que luego fue abreviado a Winnie. Colebourn donó la osa al zoológico cuando se le informó que sería enviado a luchar en Francia.

“Mi bisabuelo atravesó el Atlántico con una osa. Su intención era llevar a Winnie a casa con él al final de la guerra. Pero como todos sabemos, la guerra duró mucho más de lo que se podía imaginar. Cuando el conflicto acabó, creo que él se dio cuenta que ella ya tenía un nuevo hogar en el Zoológico de Londres”, le explicó Lindsay Mattick a la BBC.

La osa Winnie se convirtió en una de las atracciones más populares del zoológico. Se decía que estaba muy bien entrenada y era amigable con los niños durante los 20 años que estuvo allí. De acuerdo con Mattick, la amistad que tuvo Christopher Milne con la osa fue real e inspiró a los personajes de su padre.

Winnie the Pooh más allá de los libros

Cuando el primer corto animado de Disney apareció en 1966, quedó establecida la firma visual de Pooh con apenas una camiseta corta roja.

A lo largo de las décadas, los libros se han publicado en decenas de idiomas, y se han comercializado peluches, mochilas, loncheras, relojes y películas, incluyendo el reciente filme actuado “Christopher Robin” en 2018, protagonizado por Ewan McGregor como un adulto Robin quien se reúne con Pooh.

Pero las aventuras del adorable osito no pararon ahí. Llegó incluso a competir por la presidencia de Estados Unidos, y Disneyland organizó un desfile en 1972 como una alternativa alegre a la contienda entre Richard Nixon y George McGovern.

En el siglo XXI, Winnie tuvo otra incursión en la política (aunque involuntaria), cuando críticos del mandatario chino Xi Jinping dijeron que había un parecido entre el líder y el osito rechoncho.

Censores del partido comunista trabajaron para remover de internet cualquier referencia al personaje.

Y en 2023, cuando expiraron los derechos de autor de Estados Unidos, Winnie se encontró aconsejando a los niños qué hacer durante un tiroteo escolar al ser utilizado en un panfleto de un distrito escolar de Texas en el que él recomendaba “Correr, esconderse, pelear”.

Ese mismo año, se convirtió en un villano armado con un cuchillo en una película de terror de bajo presupuesto llamada “Winnie the Pooh: Miel Y Sangre”, que recuperó con creces su presupuesto con una taquilla que sorprendió a la industria.

Mark Henn, un animador que trabajó en la más familiar cinta de Disney de 2011 “Winnie the Pooh”, dijo que le emocionó dibujar un personaje al que creció viendo. “Definitivamente él trae alegría”, comentó.

“Es muy tranquilo. Incluso cuando se molesta, hay una calma en su manera de ser, que es lo que creo que atrae a mucha gente”.

