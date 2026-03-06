Conciertos, obras de teatro y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Rutas del Conflicto es una obra que se presentó en Teatro El Parque. Foto: Rutas del Conflicto

Café literario: voces en los márgenes

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, a las 3:00 p. m.

Lugar: Biblioteca Pública Usaquén - Servitá (calle 165 # 7-52).

Entrada: libre.

Detalles del evento: esta es la primera de cuatro sesiones de lectura compartida, que se realizarán cada sábado donde los asistentes podrán reflexionar sobre distintos cuerpos, relatos y voces que han sido relegados a los márgenes. Esta apuesta de lectura está destinada a todo el público.

Concierto de la Filarmónica de Bogotá

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, a las 4:00 p. m.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia (Av. Cra. 30 # 45-3).

Entrada: libre, hasta completar aforo.

Detalles del evento: Este concierto se realizará en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y contará con la participación de integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, la directora invitada Elizabeth Vergara y la violinista belga-rusa Tatiana Samouil.

Conversatorio “Poesía que desborda los límites”

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m

Lugar: Auditorio Aurelio Arturo, Biblioteca Nacional de Colombia (Cl. 24 #5-60).

Entrada: libre, hasta completar aforo.

Detalles del evento: en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes lanzará su nueva colección de poesía, que reúne a 45 poetas, en cuatro cuadernillos: “Deseantes”, “Mamíferas”, “Fantasmagóricas” y “Androides”.

Exposición “Artífices y pensadoras”

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, de 8:00 a. m. a 5.30 p. m.

Lugar: Lobby del Teatro FUGA (CI. 10 # 3-16).

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: Este primer ciclo de la exposición presentará “Escritura en femenino”, de Tania Liliana Duarte, y “Cuerpo de mi cuerpo”, de Valeria Montoya Giraldo, dos apuestas que explorarán la experiencia de lo femenino.

Concierto ¡Música, maestra! Música de mujeres compositoras del barroco

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, a las 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Jorge Eliecer Gaitán (Cra. 7 # 22-47)

Entrada: boletas desde COP 30.000 a COP 60.000, más servicio.

Detalles del evento: Este concierto será un homenaje a las compositoras del Barroco y el Clasicismo temprano, en el que se incluirán obras de músicas como Marianne von Martines y Laura Maddalena Lombardini, reivindicando el rol de la mujer como compositora e intérprete en esa época.

Película “Pukem Swa” (“Sol de invierno”)

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, a las 7:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá Centro (Carrera 3 # 19-10).

Entrada: COP 7.000.

Detalles del evento: este filme muestra a Pukem Swa, un niño de 10 años que vive en los Andes colombianos. A partir de este personaje, la película plantea un acercamiento a la lengua chibcha, mientras el niño descubre la historia de sus antepasados.

Obra: “Aurora y la muerte”

Fecha y hora: sábado 7 de marzo, a las 3:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque (Cra. 5 # 36-05)

Entrada: COP 15.000, más servicio.

Deatlles del evento: Esta obra de teatro, dirigida a todas las edades, propone una reflexión sobre el duelo a partir de la historia de Aurora, quien al enfrentar la muerte de su abuela se refugia en un mundo de sueños que la lleva a transitar su pérdida.

Película “The Ugly”

Fecha y hora: sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo.

Consultar horarios en www.cinecolombia.com.

Lugar: salas de Cine Colombia

Entrada: boleta general a COP 28.700.

Detalles del evento: la nueva película del director surcoreano Yeon Sang-ho, reconocido por “Estación zombie: tren a Busan”, narra la historia de Dong-hwan, a quien le informan sobre el hallazgo de los restos de su madre desaparecida hace cuatro décadas. Esta noticia hará que se embarque en una búsqueda por la verdad, que revelara un entramado de secretos familiares.