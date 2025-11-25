Maxim Vengerov, Paquito D’Rivera y más figuras de la música clásica protagonizarán el XX Cartagena Festival de Música

La Orquesta Sinfónica de Cartagena se presentará en la vigésima edición del Cartagena Festival de Música. Foto: Cortesía Cartagena Festival de Música

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Artistas de Rusia, Italia, Hungría, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Kirguistán, Kazajistán, México, Cuba y Colombia protagonizarán la vigésima edición del Cartagena Festival de Música, que se realizará del 4 al 12 de enero de 2026.

Esta edición tendrá como temática principal El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares, que propone una exploración a través de 27 conciertos de dos corrientes de pensamiento musical: una universalista, simbolizada en el Alma, y otra, nacionalista, que tiene como metáfora el Cuerpo.

Como es su tradición, el Festival tendrá una orquesta residente, protagonista de los conciertos sinfónicos que serán la columna vertebral de la programación. Este año, ese rol será ocupado por la Orquesta de Cámara Franz Liszt, bajo la batuta de István Várdai y que durante seis décadas ha sido una presencia permanente en la élite internacional de la música clásica.

El Festival convocará de nuevo a solistas internacionales y nacionales, que son expertos en el repertorio seleccionado. Una de las figuras principales es el ruso Maxim Vengerov, uno de los violinistas más reconocidos y quien también tiene un amplio prestigio internacional como director. Vengerov se presentará en los conciertos del 9 y el 10 de enero, a las 11 a. m. en la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa, junto a la pianista de Kazajistán, Evgenia Startseva.

El Festival también contará con la participación del arpista español Xavier Maistre, la flautista alemana Silvia Careddu, la soprano italiana Mariam Battistelli, nacida en Etiopía, y el barítono italiano Lucio Gallo, quien ha colaborado con destacados directores como Claudio Abbado, Daniel Barenboim y Riccardo Muti.

El grupo de violinistas lo conforman reconocidos intérpretes del instrumento como Alena Baeva, quien nació Kirguistán; la española Leticia Moreno, que se ha presentado bajo la dirección de algunos de los directores con mayor reconocimiento, y el alemán Simon Zhu, que en 2023 ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de Violín ‘Premio Paganini’.

El Cartagena Festival de Música también se ha caracterizado por convocar a algunos de los pianistas más celebrados de la escena internacional. En esta edición, estarán la alemana Elisabeth Brauß, los italianos Andrea Lucchesini y Gabriele Strata, el ruso Artem Kuznetsov, el español Albert Cano-Smit, el israelí Matan Porat y Evgenia Startseva.

En El alma y el cuerpo también serán protagonistas formaciones de cámara como el Cuarteto Cuerdas Pavel Haas, de República Checa; Voces 8 Scholars, ensamble vocal de Reino Unido, y el Cuarteto Cuerdas Indaco de Italia. Además, los espectadores también podrán disfrutar del Trío Brasil, liderado por el clarinetista Gabriele Mirabassi; del Cuarteto Cuerdas José White de México y del Paquito d’Rivera Quinteto.

La agrupación del célebre clarinetista y saxofonista cubano compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta de Paola Ávila, en el concierto de cierre del Festival, que se realizará en la Plaza de la Aduana.

Por Colombia también participarán el violonchelista bogotano Santiago Cañón-Valencia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, el Giovanni Parra Quinteto y el Bogotá Piano Trío. La nómina de artistas se complementará con el director italiano Stefano Seghedoni, el dúo de música electrónica Grandbrothers y el musicólogo italiano Giovanni Bietti.

‘El alma y el cuerpo’

La temática central de esta nueva edición del Cartagena Festival de Música tendrá dos caras complementarias. Por una parte, se planteará un recorrido por las obras de los principales compositores del canon clásico, empezando por el barroco y llegando hasta el romanticismo temprano. El programa se complementará con piezas de autores que usualmente se asocian con las escuelas nacionalistas, especialmente del este y el norte de Europa.

La primera parte de la programación incluirá composiciones del barroco, con Johann Sebastian Bach como principal referente, y avanzará por creaciones de otros autores fundamentales del canon de la música clásica, como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert.

Luego, el festival progresa hacia las obras de compositores que se alimentaron de expresiones populares y ritmos folclóricos, como el noruego Edvard Grieg, el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, Bedřich Smetana, nacido en Bohemia, y el español Isaac Albéniz, así como compositores latinoamericanos como los argentinos Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, el cubano Ernesto Lecuona y los colombianos Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo, entre otros.

De esta manera, la programación se configura como un repaso por los repertorios que han marcado la historia del Festival, que nació gracias al impulso de Víctor Salvi —lutier y mecenas— y de Julia Salvi.

A la celebración se unirá la imagen oficial de esta edición: dos barracudas, del maestro Alejandro Obregón. Entre los símbolos más potentes de la obra de Obregón, una de las grandes figuras del arte moderno colombiano y quien tuvo un profundo vínculo con Cartagena, se destacaron las barracudas, que usó de forma reiterada en su obra como metáfora de la fuerza, la tensión y la vida en su dimensión más cruda.

Cada Cartagena Festival de Música ha tenido una imagen creada por distinguidos artistas, por lo que para la vigésima edición se realizará una exposición especial que recorrerá dichas obras.

La muestra, que incluirá creaciones de figuras tan importantes como Juan Cárdenas, Olga de Amaral, Jim Amaral, Luis Roldán, Álvaro Barrios y Mónica Meira, entre otros, estará abierta al público desde el 29 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Cartagena.