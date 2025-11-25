Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

La colombiana Vanessa Londoño ganó el premio de literatura organizado por la British Library y el Hay Festival

La escritora colombiana Vanessa Londoño es una de las dos ganadoras de un certamen literario organizado en Londres por la Biblioteca Británica y el Hay Festival, que premia el proyecto de un libro, anunciaron este lunes los organizadores.

Agencia AFP
25 de noviembre de 2025 - 02:49 p. m.
La British Library se unió al Hay Festival para la entrega del premio que recibió la colombiana Vanessa Londoño.
La British Library se unió al Hay Festival para la entrega del premio que recibió la colombiana Vanessa Londoño.
Foto: AFP - HENRY NICHOLLS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El certamen, llamado “Premio de Literatura Eccles Centre y Hay Festival 2026”, que cumple su decimoquinta edición, recompensará con 20.000 libras (unos 26.700 dólares) a cada una de las ganadoras, Vanessa Londoño y la británica, de origen jamaicano, Jacqueline Crooks.

El lauro se otorga anualmente a dos escritores que se encuentran en las primeras etapas creativas de un nuevo libro relacionado con las Américas.

Vínculos relacionados

Orígenes, tradición y memoria: 60 años de música en el Banco de la República
Descubren el tatuaje europeo más antiguo pintado en un retrato del siglo XVII en Ámsterdam
Cali celebra los 98 años del Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Precisamente, una de las condiciones para escribir el libro es utilizar las colecciones de las Américas de la Biblioteca Británica.

En ese sentido, la recompensa incluye “hasta un año de residencia en la Biblioteca Británica para desarrollar el proyecto”.

Vanessa Londoño “presenta una propuesta contundente para su libro ‘Por las aguas de arribo’, que explora la vasta colección de mapas imaginados que intentaron ubicar la mítica ciudad sudamericana de Manoa —también conocida como El Dorado—, que se decía estaba situada en algún lugar entre la cordillera occidental de los Andes y el océano Atlántico, en lo profundo del interior de Colombia”, explicó el jurado del premio londinense.

“La obra de Londoño revela cómo, incluso cuando los pueblos indígenas fueron brutalmente forzados a convertirse al catolicismo, los propios europeos fueron moldeados sin saberlo por las mitologías indígenas sudamericanas, impulsados por su febril obsesión con el oro”, añadieron los organizadores del premio.

Una vez que Vanessa Londoño haya finalizado su obra, se promoverá en eventos del Hay Festival en Reino Unido y América Latina.

El Hay Festival es una organización que promueve eventos internacionales de literatura y artes que reúnen a escritores, periodistas, científicos, artistas, pensadores y público en general.

Las dos ganadoras salieron de una lista de seis finalistas, en la que estaba también la escritora mexicana Carmen Ávila.

Vanessa Londoño, nacida en Bogotá en 1985, fue finalista del Premio Nacional de Novela de 2022, del Ministerio de Cultura de Colombia.

En 2017, la escritora colombiana recibió el Premio de Literatura Aura Estrada, en Oaxaca, y el Premio Nuevas Plumas de Crónica Periodística, Guadalajara, ambos en México.

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Literatura

Literatura colombiana

British Library

Vanessa Londoño

Hay Festival

Premio de Literatura Eccles Centre y Hay Festival 2026

Libros colombianos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.