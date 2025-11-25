Convocatoria abierta para artistas distritales para el FIAV 2026: así puede participar

El FIAV Bogotá busca 38 proyectos de artistas distritales que formen parte de su agenda para 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El FIAV Bogotá (Festival Internacional de Artes Vivas) abrió su convocatoria para que artistas distritales puedan participar en la segunda edición del festival, que se realizará del 27 de marzo al 25 de abril de 2026. Las postulaciones serán recibidas hasta el 2 de diciembre. En este proceso se buscarán 38 propuestas que harán parte de la programación del próximo año, las cuales pueden ir desde puestas en escena con el teatro y el performance hasta presentaciones de danza y circo sin animales.

“Es un orgullo para Bogotá abrir esta Invitación Cultural del FIAV Bogotá, una oportunidad para que nuestras agrupaciones, artistas y colectivos construyan puentes hacia nuevas audiencias y se proyectan más allá de nuestras fronteras. Invito a que la escena distrital muestre su fuerza y sea parte de esta segunda versión que celebra la creatividad, la diversidad y el talento vivo de nuestra ciudad”, dijo Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

El Festival Internacional de Artes Vivas es un evento que reúne una amplia variedad de expresiones artísticas en espacios convencionales y no convencionales. El festival es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. En su edición pasada, el festival contó con la presencia de apuestas tanto nacionales como internacionales y brindó funciones asequibles o gratuitas para los distintos públicos.

Su primera edición reunió a más de 100 compañías, integradas por 633 artistas nacionales y 210 internacionales. En esa ocasión se tuvo como región internacional invitada al Estado de Río de Janeiro y como invitado nacional a la región del Pacífico colombiano. También se contó con una agenda académica de más de 45 eventos en los que participaron especialistas en dramaturgia provenientes de todo el mundo.

“Las artes vivas son una herramienta para crear criterio. Uno siempre comparte una idea, pero deja al otro ser, pensar, ponerse en una posición que puede ser completamente distinta a la de uno”, declaró la gerente del FIAV, Claudia Ramírez, durante la primera edición en 2024.

Conozca los requisitos

Los artistas, agrupaciones, personas naturales o personas jurídicas que quieran postularse deben contar con residencia en Bogotá y experiencia mínima de dos años en artes vivas. Las propuestas pueden ser de pequeño, mediano o gran formato, pero deben haber sido creadas entre 2024 y 2025, a excepción de propuestas que hayan surgido en zonas rurales, en cuyo caso podrán haber sido creadas entre 2021 y 2025.

Los requisitos mínimos de la propuesta son contar con 12 funciones previas y tener una duración de 45 minutos. El Comité Curatorial del FIAV tendrá en cuenta criterios como la calidad del montaje, la viabilidad técnica y la trayectoria del artista o agrupación.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a una bolsa concursable de $565 millones de pesos y contarán con acompañamiento técnico. Las postulaciones se recibirán hasta el 2 de diciembre a las 5 p.m. Para más información, puede consultar aquí.