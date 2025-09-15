Conozca una de las bibliotecas más grandes de Bogotá: lugar y horario

Fachada externa de la biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Cristian Garavito

La biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la localidad de La Candelaria, frente al Museo de Arte Miguel Urrutia, es considerada como una de las más grandes de la ciudad. El edificio, de 45 mil metros cuadrados, alberga una colección de más de 2′700.000 ejemplares bibliográficos.

La institución, inaugurada el 20 de febrero de 1958, recibe a cerca de 5.000 personas al día. De acuerdo con la página oficial, cuenta "con más de 2.000 puestos de lectura, doce salas temáticas, una sala de exposiciones temporales, una sala de conciertos y una sede alterna, la Casa Gómez Campuzano en el norte de la ciudad. La Biblioteca ha expandido sus límites físicos y se ha trasformado en la institución líder de una red cultural que llega a 29 ciudades colombianas, y que recibe más de veintidós millones de visitas anuales en su plataforma virtual".

La Biblioteca Luis Ángel Arango (también conocida como BLAA) es la más grande del país. En 1996 recibió el Premio Nacional de Arquitectura y en el 2010 fue declarada Bien de Interés Cultural Nacional. Lleva el nombre del abogado y financista que promovió este proyecto cultural y que fue gerente del Banco de la República, entidad que fundó y administra la biblioteca.

Se encuentra ubicada en la Calle 11 #4-14, la entrada es gratuita y se puede visitar de lunes a sábado entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., los domingos está abierta entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Las bibliotecas públicas en Bogotá

Además de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá cuenta con 28 bibliotecas públicas que integran la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

Estas se encuentran distribuidas en las diferentes localidades con ocho al sur de la ciudad, tres al suroccidente, 7 al suroriente, cuatro al norte y seis al occidente.

Algunas de las más conocidas son la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y la Biblioteca Manuel Zapata Olivella – Tintal