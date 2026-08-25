Consuelo Lago, 96 años y 58 dibujando a Nieves: la caricaturista que vio venir el terremoto

Consuelo Lago, caricaturista caleña, ha dibujado a la Negra Nieves desde 1968. Foto: Herminso Ruiz - El Espectador

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“Nieves”, la protagonista de la caricatura de Consuelo Lago, tiene más de 55 años. Más allá de su historia y su comentario, una imagen publicada por la caricaturista en El Espectador el pasado 10 de agosto se ha vuelto viral en redes, luego de que se encontrara una coincidencia entre la caricatura de ese día y el terremoto.

La imagen fue publicada a las 6:00 a.m. con el mensaje: “Que no tiemble y que llueva”. Una hora y media después, el terremoto de 7,4 sacudió el occidente del país.

En un video compartido en redes sociales, la nieta de Consuelo Lago y creadora de Sesé Art Picks, María José Andrade, contó la historia detrás de la caricatura. Según relató, fue a visitar a Lago una semana antes del terremoto y le dijo que sentía que iba a temblar por la manera en la que veía que los árboles se movían desde la ventana de su apartamento, ubicado en un noveno piso.

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Aunque Andrade reconoció que no logró identificar la diferencia entre el movimiento normal de los árboles y aquel previo a un sismo, recordó la seguridad con la que Lago hizo su afirmación, pues “lleva toda una vida observando, para ser exactos, 96 años”, dijo.

A pesar de que Andrade no sabe con exactitud en qué momento Lago dibujó la caricatura, afirmó que no es la primera vez que en su familia se hacen observaciones de este tipo. “En otro temblor que tuvimos hace años, mi mamá, que también mira el mundo con esa obsesión de artista, me dijo que las nubes se veían así justo antes de que temblara y que esas nubes significaban temblor. Efectivamente, tembló”, contó.

La creadora de Sesé Art Picks afirmó que parte de esas afirmaciones que tanto su madre como su abuela hicieron sobre temblores puede deberse a que ambas sobrevivieron al terremoto de Popayán y, desde entonces, sus cuerpos están en alerta. Sin embargo, detalló que esa no era la única razón. “Los artistas se fijan en lo que nadie más ve. Mi abuela lleva casi seis décadas dibujando un mundo que primero tiene que mirar de verdad, para luego interpretarlo. Mi mamá también pinta y las dos han tenido que entrenar el ojo para identificar el más mínimo cambio en las nubes y en el cielo”, afirmó.

Consuelo Lago, 58 años interpretando el país a través del dibujo

Desde 1968, la caricaturista y pintora caleña se ha dedicado a observar la realidad e interpretarla a partir de su personaje, la Negra Nieves. Apareció primero en el diario El País de Cali y, luego, comenzó a circular en otros medios, como El Espectador.

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Según recordó en una entrevista publicada en el libro “Nieves 55 años”, solía dibujar mujeres negras con vestidos de colores y bailando, que su padre le pedía para enviarle en Navidad a sus amigos en Inglaterra. “Creo que inventé Nieves para que me ayudara a trabajar. Le puse ese nombre por el recuerdo que tenía mi abuela de una señora caleña muy divertida, de nombre Misiá Nieves Zorrilla, y también por mis recuerdos de la sahumadera de las procesiones de Semana Santa en Popayán, a quien le decían Blanca Nieves”, contó.

Para Lago tenía que haber una manera de ganarse la vida haciendo lo que le gustaba. Intentó trabajar en algunas empresas y compañías. Sin embargo, se dio cuenta de que no era lo suyo. Por esta razón decidió llamar a Eduardo Lozano, quien para entonces era el director del periódico caleño. Le dijo que quería escribir una novela e ir publicando capítulos cada día para el periódico.

Sin embargo, cuando la resma de papel llegó a su casa, cambió de opinión y en una entrevista con Demetrio Arabia para Arabescos reveló que: “Lo volví a llamar y le dije: ‘Yo no sé por qué te propuse eso, yo creo que fue por desesperación porque necesito trabajar en algo, pero qué tal hacer un personaje, un dibujo de un personaje”.

Así comenzó a publicarse la Negra Nieves en 1968.

“Con Nieves nos parecemos porque ambas estamos vivas y vivimos al día. Y nos diferenciamos en que la una se envejece y la otra perdura”, afirmó Lago en el libro.

Consuelo Lago estudió pintura en Londres, aunque cultivó su gusto por este medio desde su juventud en Cali. “A mí me gusta mucho pintar, pero siempre había un tono burlón que aparecía en todos los cuadros serios que hacía. Hasta que me di cuenta de que había que crear ese personaje que era Nieves, que tenía vida propia y que me partió la afición o el oficio en dos. Nadie en específico me inspiró a Nieves, pero la mitad de la población del Valle del Cauca sí”, contó.

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