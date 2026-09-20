 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Consuelo Lago quiere morir, pero Nieves no la deja

Tiene casi 96 años y le ha dedicado más de 50 a crear un ícono. Mientras habla sin tapujos de la proximidad de la muerte, la joven Nieves sigue muy viva.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

José David Escobar Franco
José David Escobar Franco
20 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Consuelo Lago dibujando posibles portadas para El Espectador. / Foto: Daniela Rojas.
Foto: Daniela Rojas

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La puerta nos espera entreabierta. Iluminada por el atardecer gris bogotano, en la sala después de un pasillo, está Consuelo Lago, posando en un sillón como una muñeca de porcelana. Lleva un chal dorado con arabescos verde esmeralda sobre una blusa del mismo color, un collar de cuentas color jade, y una queja: “mi abuela murió a los 93 años. Mi padre murió a los 93 años. Yo estaba preparada para morir a los 93… tengo 94”.

Consuelo Lago Franco es la artista creadora de la negra Nieves Carabalí, una mujer de Juanchito, Valle, eternamente joven,…

José David Escobar Franco

Por José David Escobar Franco

Periodista e internacionalista. Becario del International Center for Journalists (ICFJ) en 2024 y del programa Puentes de Comunicación de la DW Akademie, Efecto Cocuyo y El Faro en 2022. JoseD_Escobar jdescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Arte

Cali

Caricatura

caricaturas

Consuelo Lago

Cultura

Daniela Mejía Lago

El Espectador

Guillermo Cano

Historia

La Ché

Mheo

Nieves

Opinión

Pascual Augusto Charrupí

Perfil

PremiumEE

Racismo

Terremoto en Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido