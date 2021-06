“Crip Camp” y la apuesta por recorrer un camino de vida bajo la luz, no bajo las sombras

El campo de verano Jened empoderó a la comunidad con discapacidad y les permitió a los campistas entender que el mundo no tenía por qué seguir tal cual como estaba, que el statu quo podía, y debía, ser desafiado. En un momento de convulsión social, en el que los estadounidenses le decían no a la guerra en Vietnam y no a la segregación, y al tiempo le decían sí a la defensa de los derechos civiles, la población con discapacidad se unió a la lucha. El documental Crip Camp narra esta historia.