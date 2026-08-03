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Cumpleaños de Bogotá: esta es la programación de cine gratis en la Cinemateca

Diez películas en las que la capital es protagonista harán parte de la programación especial “Bogotá en el cine”, que se realizará el 6 de agosto. La jornada también incluirá un conversatorio con la actriz y directora Flora Martínez y la apertura de una exposición sobre la búsqueda de personas desaparecidas.

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Redacción Cultura
03 de agosto de 2026 - 07:12 p. m.
Estudiantes de colegio asisten a las diferentes sedes de la Cinemateca.
Estudiantes de colegio asisten a las diferentes sedes de la Cinemateca.
Foto: Cinemateca de Bogotá
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Con una muestra de diez películas que tienen a Bogotá como escenario y protagonista, la Cinemateca de Bogotá se sumará a la celebración de los 488 años de la capital. La programación de la retrospectiva, titulada “Bogotá en el cine”, se llevará a cabo este 6 de agosto y reunirá diez títulos de ficción y documental.

Las películas ofrecen miradas distintas sobre la capital: desde la cotidianidad de sus barrios hasta las huellas de la violencia, la memoria. y las transformaciones de la vida urbana. Según Idartes, la muestra busca evidenciar cómo Bogotá ha sido representada en diferentes formatos audiovisuales y cómo su arquitectura y sus habitantes han inspirado diversos relatos.

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“Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario —set de filmación— de obras audiovisuales que llegan al cine, la televisión y las plataformas de streaming desde la ficción y la no ficción, el cortometraje y la animación”, señaló Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales de Idartes.

La jornada comenzará a la 1:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. Las entradas podrán reclamarse en la taquilla de la Cinemateca desde una hora antes de cada función, hasta completar el aforo.

Estas son las funciones programadas:

  • El rojo más puro (dirigida por Yira Plaza O’Byrne, 2023): sala 3 a la 1:00 p. m.
  • La libertad es mi causa (dirigida por Claudia Bermúdez, 2024): sala 2 a las 2:00 p. m.
  • Basta mamá (dirigida por Flora Martínez, 2026): sala Capital a 2:30 p. m. Al finalizar habrá un conversatorio con la directora.
  • Caracas Avenue (dirigida por Juana Jiménez del Toro, 2025): sala 3 a las 3:30 p. m.
  • Kalibre 35 (dirigida por Raúl García, 2000): sala 2 a las 4:30 p. m.
  • Selva (dirigida por Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio, 2025): sala Capital a las 5:00 p. m.
  • La mujer del piso alto (dirigida por Ricardo Coral Dorado, 1996): sala 3 a las 6:00 p. m.
  • Satanás (dirigida por Andrés Baiz, 2007): sala Capital a las 7:00 p. m.
  • Litigante (dirigida por Franco Lolli, 2019): sala 2 a las 7:30 p. m.
  • Perros de niebla (dirigida por Andrés Mossos, 2024) – sala 3 a las 8:00 p. m.

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Un espacio para reflexionar sobre la desaparición forzada

Como parte de la jornada, a las 4:00 p. m. también se inaugurará la exposición La búsqueda: un lugar de encuentro, una instalación pedagógica e inmersiva de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), realizada en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH).

“La exhibición invita a transitar el silencio y el peso de los secretos guardados durante el conflicto armado. Más que una muestra contemplativa, es un llamado a la acción que propone romper el silencio, la apertura y el alivio del sufrimiento como si fuera un ciclo que limpia y repara”, señaló Idartes.

Según Idartes, la exposición busca mostrar que la ciudadanía puede aportar información que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas y ayude a aliviar el dolor de las familias que atraviesan ese drama.

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Por Redacción Cultura

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