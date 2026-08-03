Cumpleaños de Bogotá: esta es la programación de cine gratis en la Cinemateca

Estudiantes de colegio asisten a las diferentes sedes de la Cinemateca. Foto: Cinemateca de Bogotá

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Con una muestra de diez películas que tienen a Bogotá como escenario y protagonista, la Cinemateca de Bogotá se sumará a la celebración de los 488 años de la capital. La programación de la retrospectiva, titulada “Bogotá en el cine”, se llevará a cabo este 6 de agosto y reunirá diez títulos de ficción y documental.

Las películas ofrecen miradas distintas sobre la capital: desde la cotidianidad de sus barrios hasta las huellas de la violencia, la memoria. y las transformaciones de la vida urbana. Según Idartes, la muestra busca evidenciar cómo Bogotá ha sido representada en diferentes formatos audiovisuales y cómo su arquitectura y sus habitantes han inspirado diversos relatos.

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“Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario —set de filmación— de obras audiovisuales que llegan al cine, la televisión y las plataformas de streaming desde la ficción y la no ficción, el cortometraje y la animación”, señaló Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales de Idartes.

La jornada comenzará a la 1:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. Las entradas podrán reclamarse en la taquilla de la Cinemateca desde una hora antes de cada función, hasta completar el aforo.

Estas son las funciones programadas:

El rojo más puro (dirigida por Yira Plaza O’Byrne, 2023): sala 3 a la 1:00 p. m.

La libertad es mi causa (dirigida por Claudia Bermúdez, 2024): sala 2 a las 2:00 p. m.

Basta mamá (dirigida por Flora Martínez, 2026): sala Capital a 2:30 p. m. Al finalizar habrá un conversatorio con la directora.

Caracas Avenue (dirigida por Juana Jiménez del Toro, 2025): sala 3 a las 3:30 p. m.

Kalibre 35 (dirigida por Raúl García, 2000): sala 2 a las 4:30 p. m.

Selva (dirigida por Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio, 2025): sala Capital a las 5:00 p. m.

La mujer del piso alto (dirigida por Ricardo Coral Dorado, 1996): sala 3 a las 6:00 p. m.

Satanás (dirigida por Andrés Baiz, 2007): sala Capital a las 7:00 p. m.

Litigante (dirigida por Franco Lolli, 2019): sala 2 a las 7:30 p. m.

Perros de niebla (dirigida por Andrés Mossos, 2024) – sala 3 a las 8:00 p. m.

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Un espacio para reflexionar sobre la desaparición forzada

Como parte de la jornada, a las 4:00 p. m. también se inaugurará la exposición La búsqueda: un lugar de encuentro, una instalación pedagógica e inmersiva de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), realizada en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH).

“La exhibición invita a transitar el silencio y el peso de los secretos guardados durante el conflicto armado. Más que una muestra contemplativa, es un llamado a la acción que propone romper el silencio, la apertura y el alivio del sufrimiento como si fuera un ciclo que limpia y repara”, señaló Idartes.

Según Idartes, la exposición busca mostrar que la ciudadanía puede aportar información que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas y ayude a aliviar el dolor de las familias que atraviesan ese drama.

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