Murió Álvaro Uribe González, una de las voces más conocidas de la radio y la publicidad

Álvaro Uribe González falleció en Bogotá. Foto: Captura de pantalla ACL

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En horas de la mañana se confirmó la noticia de la muerte del locutor colombiano Álvaro Uribe González, a los 86 años en Bogotá. La noticia fue confirmada por su hijo, el también periodista, Juan Uribe.

Fue uno de los pioneros de la locución y el primer DJ de Radio Santa Fe, desde donde contribuyó a la creación de espacios juveniles en el mundo de la radio. Uribe González fue uno de los locutores más reconocidos de la radio colombiana. Con su voz marcó durante una década la identidad sonora del Canal Carol y, además, dejó huella al participar en comerciales de 400 marcas, tanto nacionales como internacionales, como Pensiones Porvenir, Bancafé, ISA y Conexión Colombia, entre otras.

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Entre la década de 1970 y el año 2000, se convirtió en el locutor comercial de mayor impacto en el país. “Lo que más me queda es agradecimiento, porque he sido muy afortunado con todo lo que me enseñó, todo lo que me quiso. Adoraba a mi mamá, a mis nietos y ha sido una maravilla estar con él hasta el último minuto”, expresó su hijo, Juan Uribe.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Locutores lamentó la muerte del locutor con un mensaje en redes sociales. "Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo Álvaro Uribe González,quien nos acompañó y lideró una de las charlas de la exposición ‘Radio Reliquias y Futuro’, que se realizó en el segundo semestre de 2024. Uribe González fue pionero como DJ en Radio Santa Fe. Así lo recuerda Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL:“Álvaro fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana en las décadas de los 70 al 2000, al punto de imponer sus propias tarifas”. Un abrazo fraterno para su familia y amigos. Que descanse en paz", se lee en la publicación.

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Uribe González trabajó también en las locuciones promocionales para Caracol Radio, el Noticiero QAP TV y el prelanzamiento del Canal RCN. Más allá de la radio, su voz llegó a la televisión en producciones como la novela “Calamar” y también fue editor, cronista y locutor deportivo de eventos como la Vuelta a Colombia.

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Durante su carrera transformó la forma de hacer periodismo radial. En su paso por Radio Santa Fe impulsó un nuevo modelo informativo en el que presentaba boletines informativos cada 15 minutos, mientras que las demás emisoras los emitían cada hora.

“Yo me inventé lo del cuarto de hora y ese invento significó una revolución”, afirmó. Según relató, el éxito de ese formato también estuvo en conformar un equipo de periodistas con talento y una gran calidad vocal, porque, en sus palabras, “para mí la radio es música y todos ellos tenían muy bonitas voces”, recordó en una entrevista con el periodista Germán Posada.

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