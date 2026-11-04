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Curiosidad intelectual y pensamiento crítico: lo que CNN busca en sus periodistas

La curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y el conocimiento del contexto son algunas de las cualidades que destaca Ramón Escobar, vicepresidente de Selección de Talento y Desarrollo de CNN, entre quienes aspiran a trabajar en esta cadena internacional de noticias.

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Pedro Mendoza
Ramón Escobar se refirió a la verificación de la información, la diversidad en las salas de redacción, los límites de la inteligencia artificial y los principios que considera fundamentales para ejercer el periodismo.

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Durante el congreso +Cartagena (+CTG), Ramón Escobar, vicepresidente de Selección de Talento y Desarrollo de CNN a nivel mundial, participó como conferencista.

El directivo presentó un análisis sobre la estructura operativa de las salas de redacción, la distribución informativa y la condición más importante para trabajar en la cadena internacional de noticias CNN (Cable News Network).

“Lo fundamental es lo que llamo curiosidad intelectual. Implica ser un estudiante permanente, no solo durante la universidad, sino toda la vida”. Agregó que, si…

Por Pedro Mendoza

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