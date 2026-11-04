Curiosidad intelectual y pensamiento crítico: lo que CNN busca en sus periodistas

“Lo fundamental es lo que llamo curiosidad intelectual. Implica ser un estudiante permanente, no solo durante la universidad, sino toda la vida”. Agregó que, si…

El directivo presentó un análisis sobre la estructura operativa de las salas de redacción, la distribución informativa y la condición más importante para trabajar en la cadena internacional de noticias CNN (Cable News Network).

Durante el congreso +Cartagena (+CTG), Ramón Escobar, vicepresidente de Selección de Talento y Desarrollo de CNN a nivel mundial, participó como conferencista.

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“Lo fundamental es lo que llamo curiosidad intelectual. Implica ser un estudiante permanente, no solo durante la universidad, sino toda la vida”. Agregó que, si no se tiene contexto ni capacidad para debatir con sustancia, no se está preparado: “Antes de redactar o pararse frente a una cámara, se requiere lectura, criterio y pensamiento crítico”.

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Nos sentamos en uno de los espacios de +Cartagena. Escobar mezcla ocasionalmente palabras en inglés y español. Es cordial y generoso con la información. Este es el diálogo exclusivo con El Espectador sobre una cadena de noticias que comenzó a transmitir el 1.º de junio de 1980.

Su madre era caleña. ¿Qué percepción tiene de Colombia?

El colombiano, en general, es una persona muy feliz. Por eso el turismo ha aumentado tanto. Colombia es un país muy lindo. Veo cinco países diferentes en uno: es muy regional, hay muchos acentos, diferentes comidas y climas. Tienes desierto, montaña, playa, selva; es un país completo. Eso ha ayudado a que su gente saque a Colombia adelante, a pesar de sus momentos oscuros.

En el periodismo, los datos hablan, no son solo números. ¿Cuál es la relación entre las cifras y la narrativa?

La idea de que los dos están separados me parece una idea vieja. No creo que el periodismo pueda tener éxito sin abrazar las dos ideas. El periodismo es verdad. Si vamos a contar la verdad, tenemos que ejercer principios que involucren el uso de los datos: entender la tendencia y comprobar lo que está pasando.

¿Para algunos sectores es muy fácil esconder los datos?

Lo difícil, a veces, es que los datos no están ahí, visibles, para agarrarlos; hay que investigar. En ocasiones, la gente con poder —políticos o corporaciones— no quiere que tengas esos datos y toca buscarlos con fuerza. Esa es la base: buscar la verdad de forma independiente, sin favores, con rigor y siempre con la dimensión ética de la verdad.

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¿Cómo se crean equipos de investigación en CNN para realizar trabajos como “La isla de Epstein”, que presentó aquí, en Cartagena?

Primero quiero expresar una admiración y un respeto inmenso por El Espectador. Es una institución muy importante en Colombia. A veces la gente olvida la historia de este gran periódico. Respeto profundamente a la familia Cano y todo lo que sacrificaron para sacar adelante este diario. Cualquier estudiante de periodismo en este país y en otros debe estudiar lo que ha pasado con este diario, en sus triunfos y momentos difíciles. Es uno de los periódicos más importantes del mundo por lo que ha enfrentado.

Respecto a su pregunta, lo difícil es que este tipo de periodismo —que es el mejor— requiere dueños pacientes que entiendan que demanda recursos e inversión. Es mucho más fácil perseguir una historia rápida y redactarla sin profundidad. El periodismo de profundidad, con investigación, necesita tiempo.

¿El respaldo del medio es importante para ejercer un periodismo que incomode al poder?

Las empresas donde he decidido trabajar, Telemundo y ahora CNN, al igual que El Espectador, respetan ese periodismo. Quien entre a esta profesión debe revisar si comparte los valores de la organización: invertir en periodismo de profundidad y fiscalizar al poder haciendo las preguntas incómodas y difíciles. A veces parece que estuviéramos buscando pelear o confrontar, pero el trabajo del periodista es verificar si lo que dice el gobierno o una corporación es verdad. Cuando fiscalizas, incomodas.

Antes debíamos ir a las bibliotecas, revisar libros y contrastar balances. Podíamos pasar horas desgrabando una entrevista. Hoy tenemos la tecnología. ¿Qué guías o reglas deberían orientar su uso?

Hemos entrado en un nuevo mundo y usar una herramienta como la inteligencia artificial requiere guías importantes. Prefiero usar la palabra "guía" y no "regla", porque la guía orienta, pero debemos conservar la libertad de pensar cuando una pauta no aplica. En cualquier redacción se deben definir guías claras antes de usarla. Al final, para que el periodismo sea periodismo, un ser humano tiene que verificar. La inteligencia artificial nos ahorra tiempo logístico para que el periodista se concentre en lo esencial: reportear, buscar la entrevista y contrastar el dato.

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¿El uso de la IA para redactar está fomentando el facilismo entre las nuevas generaciones de periodistas? ¿En CNN no se permite utilizarla para escribir?

En nuestra compañía la regla es clara: no usamos la inteligencia artificial para redactar. Escribir es el trabajo del ser humano. La usamos como asistente en la investigación y organización de datos, pero la redacción y la verificación recaen exclusivamente en las personas.

Cuando habla con sus periodistas, utiliza un término: “escalar”. ¿A qué se refiere?

La escala se refiere al impacto, al contexto y a la relevancia para el público. El periodismo no puede inflar anécdotas individuales sin contexto como si fueran problemas estructurales. Siempre pregunto: ¿y qué escala tiene tu noticia?

CNN tiene una relación deteriorada con el gobierno del presidente Trump...

Vuelvo al tema de los valores organizacionales. En CNN, el principio rector es la independencia y la búsqueda rigurosa de la verdad, cueste lo que cueste.

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¿Han acudido a los estrados judiciales para defender su trabajo periodístico?

Cuando los poderosos intentan frenar la labor informativa, la postura institucional debe ser inquebrantable. La semana pasada, cuando enfrentamos litigios en la corte por el retiro de credenciales, el presidente de la cadena fue categórico en la junta editorial: "No nos vamos a rendir jamás". El periodismo no depende de si gobierna un demócrata o un republicano; nuestro deber es la rendición de cuentas. La relación con el poder siempre será incómoda. Tuvimos discrepancias bajo la administración Obama y las tuvimos bajo mandatos republicanos. La labor de la prensa no cambia según el partido de turno; la función de fiscalización se mantiene constante.

Pero defender esa independencia implica altos costos que, a veces, los medios pequeños no pueden asumir. ¿Cómo enfrentar esa situación?

Defender esa postura implica altos costos jurídicos. Los poderosos suelen creer que las organizaciones más pequeñas cederán ante la presión. Por eso ninguna redacción debe claudicar, porque se rompería lo más sagrado: la confianza de la audiencia. El único patrimonio real de las tres letras de CNN es que el televidente crea que lo que emitimos ha pasado por un proceso de verificación honesto. Sin confianza, no somos nada.

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Usted tiene una labor difícil: puede ayudar a cumplir los sueños de quienes tocan la puerta de CNN o alejarlos de esa posibilidad. ¿Qué debe tener una persona para no fallar en el intento?

Lo fundamental es lo que denomino curiosidad intelectual. Implica ser un estudiante permanente, no solo durante la universidad, sino toda la vida. Es esa necesidad constante de preguntarse qué ocurrió, por qué pasó y qué trasfondo tiene. Si entrevisto a un postulante colombiano, le pregunto sobre el balance del nuevo gobierno o la diferencia económica entre Cartagena y Santa Marta. Si no tiene contexto ni capacidad para debatir con sustancia, no está preparado.

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También mencionaba que las salas de redacción deben ser diversas. ¿Por qué es importante esa diversidad?

Busco equipos con diversidad real: diferencias socioeconómicas, de género, orientación y procedencia formativa. Una sala de redacción homogénea, donde todos provienen de la misma universidad, termina pensando igual. La riqueza informativa surge cuando conviven miradas que han experimentado la vida en distintas realidades.

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¿Cómo ve a las nuevas generaciones, que han crecido con las pantallas de sus celulares?

Tengo una enorme fe en las nuevas generaciones. Han crecido asimilando entornos complejos, como la pandemia, y dominan el lenguaje digital, el video vertical y las dinámicas móviles. Nacieron con un micrófono global en el bolsillo. La diferencia de fondo radica en el método. Las bases del oficio no han cambiado. Confío de manera especial en los jóvenes colombianos. Colombia es un país que ha superado etapas de extrema violencia con coraje y resiliencia.

Es hincha del Barça y admira su escuela de formación, La Masia, que le da identidad al equipo. ¿Cuál es el ADN de CNN?

Soy seguidor del Barça y coincido plenamente en que la cantera es el pilar de su identidad. En el caso de CNN, el ADN descansa en la vocación de estar en el lugar de los hechos, con independencia irrenunciable y rigor en la confirmación de la noticia. Ese compromiso ético constituye la escuela de formación para cualquier periodista que forme parte de esta redacción.

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En este oficio, el tiempo con la familia a veces es escaso. Creo que todos coincidimos en eso. ¿Cómo concilia esa realidad con las exigencias del periodismo?

Valoro mucho a quienes cuidan su entorno familiar y viven experiencias fuera de la redacción, porque eso enriquece su mirada del mundo. Como directivo, promuevo la flexibilidad. Si un miembro del equipo necesita asistir a una presentación escolar o a un partido de sus hijos, debe ir. Nadie recordará un turno extra en la redacción dentro de diez años, pero sus hijos sí recordarán su presencia.

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