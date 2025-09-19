No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Damián Alquichire: el artista bumangues que convierte el silencio en imágenes

Entre ciervos que parecen custodiar secretos ancestrales, lobos que emergen de la penumbra y constelaciones que laten como recuerdos, la obra de Damián Alquichire despliega un universo de imágenes melancólicas y misteriosas. Sus escenas parecen salidas de un bosque encantado, donde lo feérico y lo onírico se confunden con lo real.

José David Escobar Franco
José David Escobar Franco
19 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Damián Alquichire: el artista bumangues que convierte el silencio en imágenes
Foto: Damián Alquichire

Nacido en Bucaramanga y formado en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, Alquichire ha llevado su obra a escenarios de Europa, Asia y América. Su interés por la animación y el cine —que profundizó en la Academy of Media Arts Cologne, en Alemania— lo ha llevado a crear universos donde el tiempo, la materia y el misterio se entrelazan en imágenes de gran intensidad. Con cortometrajes y exposiciones que han recorrido festivales y museos en más de una decena de países, Alquichire es una de las voces más inquietantes de la nueva...

José David Escobar Franco

Por José David Escobar Franco

Periodista de investigación y asuntos internacionales. Internacionalista con énfasis en América Latina y el Caribe.@JoseD_Escobarjdescobar@elespectador.com
