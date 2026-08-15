El impacto del terremoto en el patrimonio cultural: 40 bienes afectados, según MinCulturas

Centro histórico del Jardín, Antioquia, tras el terremoto de este 10 de agosto. Foto: MinCulturas

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Cuatro días después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el país empieza a dimensionar otro tipo de pérdidas y daños. El Ministerio de las Culturas presentó este viernes el primer balance de Bienes de Interés Cultural (BIC) afectados por el sismo. Según el conteo, al menos hay 40 inmuebles con algún nivel de daño, repartidos en siete departamentos.

De los bienes identificados, 22 quedaron con afectaciones de grado alto, 13 de grado medio y cinco de grado bajo. Es decir, el 55 % se clasifica en el nivel más delicada de la escala.

El mapa de la destrucción tiene como centro al departamento de Valle del Cauca, que concentra 23 de los 40 bienes afectados. Solo en Cali hay 11 casos con de afectación alto, entre ellos el Palacio Nacional, la Catedral de San Pedro, el Teatro Municipal de Santiago de Cali y el Hospital Universitario Evaristo García.

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Los otros departamentos con más BIC afectados son Antioquia y Cauca, con seis cada uno. En el primero preocupa el conjunto de la Plaza Principal de Jardín, mientras que en el segundo los daños se concentran en el centro histórico de Popayán. A estos se suman Caldas, Chocó y Risaralda, con afectaciones en bienes como la Catedral de Manizales —que se convirtió en una de las imágenes del terremoto—, el antiguo Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y la Escuela Apostólica de Santa Rosa de Cabal.

Los daños del terremoto a la cultura no se limita a los bienes con declaratoria nacional. El ministerio identificó además 84 bienes muebles e inmuebles con valores patrimoniales que no cuentan con esa protección formal.

De ese total, 39 espacios religiosos sufrieron daños. “Entre estos hay templos e iglesias ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca”, señaló la cartera de Culturas.

Además, “se determinó que 12 de los 15 centros históricos ubicados en el área del terremoto, resultaron afectados”.

A esto se suma la crisis del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco y que se extiende por 51 municipios del país. “El desastre dejó daños graves en más del 60% de los centros urbanos, colapsos de viviendas, vías bloqueadas y cortes de servicios básicos en el sector rural, con destrozos de hasta el 80% en los lugares más cercanos al epicentro, como Sevilla, El Cairo y El Águila”, señaló MinCulturas.

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La ministra de Culturas, Paola Holguín, anunció que ya trabaja en consolidar una red de profesionales y una metodología de intervención para los sitios afectados. “Adicionalmente, desde la Dirección de Patrimonio se va a expedir una resolución para agilizar las intervenciones en modalidad de reparación locativa”, dijo la funcionaria.

En el caso de los Bienes de Interés Cultural, una vez identificados y reportados los daños, el Ministerio puede autorizar unos “primeros auxilios” para atender las afectaciones más urgentes y establecer qué tipo de intervención requiere cada inmueble, explicó hace unos días a este diario Alberto Escovar, arquitecto y exdirector de Patrimonio y Memoria.

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Esto no significa —añadió— que la restauración completa sea inmediata. Cuando los daños son profundos, el proceso puede requerir estudios especializados y tomar más tiempo. Es el caso de la Catedral de Manizales, cuya torre derecha probablemente deberá reconstruirse por completo. El arquitecto señaló que todavía deberá definirse el criterio de restauración y cómo intervenirla sin perder sus valores patrimoniales.

Además de los criterios técnicos, la decisión deberá tener en cuenta a las comunidades, lo que complejiza todavía más los tiempos de restauración. “Esos bienes de interés cultural también tienen un valor simbólico para las comunidades, que también hay que escuchar”, afirmó Escovar.

El patrimonio cultural inmaterial, otra víctima del sismo

El Ministerio identificó ocho manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial afectadas por la emergencia.

Entre ellas están los Portadores de Viche, la tradición de las macetas de alfeñique de Cali, los gualíes, alabaos y levantamientos de tumbas, los saberes asociados a la partería afro del Pacífico, las cocinas tradicionales y el Carnaval de Riosucio, en Caldas.

“Desde aquí, enviamos nuestro mensaje de solidaridad a los familiares de todas las víctimas, de quienes perdieron la vida, están heridos o desaparecidos, de todos los damnificados, de los artistas, artesanos y creadores. Desde aquí les decimos, no están solos”, dijo la ministra Holguín.