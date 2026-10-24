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David Manzur: “Sigo como si tuviera 20, pensando en cómo voy a evolucionar más”

El artista caldense, David Manzur, presentará hasta el 28 de octubre su primera muestra individual en París, titulada “Evolución”, la cual recorre algunos de sus trabajos más recientes y otros de la última década. En esta entrevista habló sobre su proceso, transformación y su relación con el dibujo.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
David Manzur nació en Neira, Caldas, el 14 de diciembre de 1929.
David Manzur nació en Neira, Caldas, el 14 de diciembre de 1929.
Foto: Maxime Hémery

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David Manzur tiene una carrera artística de más de 70 años. Sin embargo, comenzó a dibujar desde mucho antes. Su obra ha sido exhibida alrededor del mundo y en varias instituciones. Con casi 97 años, el artista cumplió una de sus metas: conquistar París con una exhibición individual.

“Evolución” fue el nombre que le dieron a la muestra y reúne 19 obras, entre pinturas y dibujos, en el Palacio de la Industria. Las pinceladas y trazos de Manzur que se pueden apreciar en la muestra cubren un periodo de tiempo que va desde aproximadamente el 2019…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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Comentarios
  • Héctor(15733)Hace 15 horas
    Mis respetos al maestro Manzur.
  • Mar(60274)Hace 15 horas
    Buena entrevista.
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