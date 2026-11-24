Algunas de estas ventas sucedieron en 2026, mientras que la más costosa se dio en el 2017.

Luego de una semana en la que el arte y las subastas han sido uno de los temas de conversación, tras el récord marcado por una escultura de Fernando Botero, el nuevo récord alcanzado por una pieza de Vincent Van Gogh y la polémica que se desató por una pintura de Frida Kahlo que México reclama como propia y que estuvo a punto de ser vendida en Nueva York.

Una obra de Gustav Klimt alcanzó un récord para el artista 2025, "Retrato de Elisabeth Lederer" se subastó por USD 236.4 millones en Sotheby’s. Hace una semana "Castaños en flor" de Vincent Van Gogh se vendió por USD 190 millones e, históricamente, la obra de arte más cara jamás vendida fue el "Salvator Mundi" atribuido a Leonardo Da Vinci por USD 450 millones en 2017. Estas son algunas de las obras más caras que han sido subastadas en años recientes.

"El grito" (1895), de Edvard Munch

Una de las obras más conocidas del artista noruego Edvard Munch, "El grito", fue creada por primera vez en 1893 y repetida posteriormente por el artista en diferentes ocasiones. La versión subastada por USD 119.9 millones en 2012 había sido previamente la obra más cara vendida en una subasta pública en 2007 por USD 107 millones.

Esta pieza es una de las dos obras pintadas, Munch también creó dos versiones de "El grito" con pasteles, y es la única que permanece en manos de actores privados. "El vendedor fue Petter Olsen, un empresario noruego cuyo padre, Thomas, fue amigo y mecenas de Munch. El cuadro, que se subastó por 40 millones de dólares, desató una puja de 12 minutos, con potenciales compradores muy interesados ​​tanto en la sala de subastas como por teléfono. Según el Wall Street Journal, el comprador fue el inversor Leon Black, miembro del consejo de administración del Museo de Arte Moderno, donde posteriormente se expuso El Grito", relató Art News.

"Imperio de la luz" (1954), de René Magritte

La obra de Magritte hace parte de una sucesión de pinturas que presentan un cielo iluminado, en contraste con una escena nocturna en la parte baja. Esta temática la exploró en 27 pinturas, 17 al óleo y 10 en gouache, entre 1939 y 1967. La versión de 1954 fue subastada por USD 121 millones en Christie’s en 2024. Esta venta fue el nuevo récord alcanzado por una pieza del pintor francés en subasta y salió de la colección de la diseñadora Mica Ertegun.

Las 26 compañeras de están en diferentes colecciones alrededor del mundo, incluyendo museos como la Colección Peggy Guggenheim, el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, el Museo de Arte Moderno y múltiples colecciones privadas.

"Twelve Screens of Landscapes" (1925), de Qi Baishi

Los paneles en tinta del artista chino Qi Baishi muestran diferentes paisajes de sus viajes. El artista los pintó mientras vivía en Beijing y fueron un regalo de cumpleaños para su amigo personal Chen Zilin. Las casas estaban inspiradas en la ciudad natal de Qi y cada panel estaba acompañado por un poema escrito en caligrafía.

La obra de Qi batió récords en subasta y se vendió por USD 140.8 millones en 2017 en Poly International Auction Co., Ltd., Beijing. Se convirtió en la obra de arte china más cara jamás vendida. Según Art News, la guerra de ofertas por quedarse con los paneles duró 20 minutos, con más de 60 incrementos antes de que un coleccionista chino se quedara con las piezas.

"Pointing man" (1947), de Alberto Giacometti

Esta escultura de bronce ha sido llamada por Christie’s "la escultura más emblemática y evocadora de Giacometti". El artista realizó seis variaciones de la obra. Algunas de ellas se encuentran en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, los museos Tate de Londres, el Centro de Arte de Des Moines, y Glenstone.

En 2015 se convirtió en la escultura más cara jamás vendida cuando Christie’s la subastó por USD 141.3 millones. La pieza de 182cm muestra a una figura humana delgada apuntando con su dedo hacia el frente. El anterior dueño de la obra fue el magnate Sheldon Solow.

"Tres estudios de Lucian Freud" (1969), de Francis Bacon

Este tríptico en óleo sobre lienzo se coronó brevemente como la obra más costosa jamás vendida. En noviembre de 2013 fue subastada en Sotheby’s por USD 142.4 millones, en 2015 fue superada por la obra de Pablo Picasso "Versión O". La pieza muestra al amigo y rival artístico de Bacon, Lucian Freud. Se pintaron el uno al otro en múltiples ocasiones, desde 1951. Este tríptico fue el segundo que Bacon pintó de Freud y hace parte de una serie de obras que creó Bacon de sus amigos.

La obra fue adquirida por Acquavella Galleries tras una guerra de ofertass de cinco minutos. Antes de que cayera el martillo por su precio final, se esperaba que la pieza fuera vendida por USD 85 millones.

"Modelos (versión pequeña)" (1888), de Georges Seurat

La pieza, pintada entre 1886 y 1888, fue exhibida en el Salón de Independientes en 1888. La obra de gran formato, mide 200 cm x 249.9 cm, fue la tercera de seis que el artista francés realizó de este tamaño. Estas piezas fueron una respuesta a las críticas que recibió sobre su estilo que había sido considerado inferior e "incapaz de representar la vida". Esta obra es un ejemplo de la técnica puntillista por la que se destacó el artista.

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La obra se vendió por USD 149 millones en Christie’s en 2022. Salió de la colección del cofundador de Microsoft Paul Allen y se esperaba que se vendiera por USD 100 millones, la puja empezó por USD 75 millones. Previamente la obra había aparecido en el mercado, en 1970, cuando se vendió por poco menos de USD 1 millón, luego Allen la adquirió.

"Desnudo reclinado (sobre su lado izquierdo)" (1917), de Amadeo Modigliani

La obra, que actualmente reside en una colección privada, fue comparada por un crítico de The Guardian con "La gran odalisca" de Jean Dominique Ingres. Fue pintada en 1917 por el pintor y escultor italiano Amadeo Modigliani presenta a una mujer desnuda reclinada en su lado izquierdo sobre unas sábanas blancas y mirando sobre su hombro al espectador. "La obra pertenece a la innovadora serie de desnudos reclinados de Modigliani, pintada entre 1916 y 1919. Cuando se exhibió por primera vez en 1917 en la galería de la galerista parisina Berthe Weill, estas pinturas eróticas causaron tal escándalo que la policía clausuró la muestra después de solo dos días. En aquel entonces, solo se vendieron dos dibujos", escribió Art News.

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La obra se vendió en 2018 en Sotheby’s por USD 157.2 millones, luego de que la puja se abriera en USD 125 millones.

"Castaños en flor" (1890), de Vincent Van Gogh

La obra que fue recientemente subastada por USD 190.4 millones, se vio envuelta en polémicas de restitución y procedencia poco antes de llegar al podio. Antes de ser vendida hace unos días, la obra hizo parte de la Colección Blacquier-Arrieta.

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"Con pinceladas intensas y superpuestas, a base de toques y pinceladas, esculpió la voluminosidad de los majestuosos árboles. Una extraordinaria gama cromática exagera los tonos naturales de las flores rosadas de los castaños, abarcando desde rosas sutiles hasta amarillos y rosas anaranjados, como si prendiera fuego a los árboles con contrastes de colores complementarios en variaciones de verdes y naranjas, azules y rosas", describió Sotheby’s.

La familia argentina Blaquier-Arrieta llegó a un acuerdo con los descendientes del editor judío Samuel Fischer para permitir la subasta de Castaños en flor, una pintura de 1890 cuya venta durante el régimen nazi estaba bajo cuestionamiento.



La pieza rompió el récord de ventas de Van Gogh, que anteriormente había sido de USD 117.2 millones. Pocos días antes de la subasta, Sotheby’s logró resolver una disputa con los descendientes del editor germano-judío Samuel Fischer, quienes aseguraban que su familia había sido obligada a entregar la obra por la persecución nazi en 1936. Sotheby’s refutó la afirmación, refiriéndose a comprobantes de venta que mostraban que la pieza había sido comprada por un precio justo para el momento. Los coleccionistas argentinos Carlos Pedro y Nelly Arrieta Blaquier la compraron en 1975.

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"Retrato de Elisabeth Lederer" (1914-1916), de Gustav Klimt

Esta pieza se convirtió en 2025 en la segunda obra de arte más costosa jamás vendida, cuando se subastó por USD 236.4 millones. Este retrato de 180.4 cm x 130.5 cm, pintado al óleo, muestra a Elisabeth, la hija de los coleccionistas de arte vieneses Augusto y Serena Lederer, quienes encargaron la pintura a Klimt. Elisabeth se convirtió en la segunda persona en posar para Klimt, luego de que su madre lo hiciera 15 años antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colección de la familia fue saqueada y muchos de los familiares de Elisabeth huyeron de Austria. Ella logró evitar la persecución al obtener un documento en el que Klimt figuraba como su padre.

‘El retrato de Elisabeth Lederer’ (1914-16), del pintor austríaco Gustav Klimt, que se perfila como la obra a subasta más cara de los últimos años en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/Sotheby's

En la pieza, la joven fue retratada con una blusa y una falda larga blanca, que daba la ilusión de ser un pantalón, parecido al atuendo con el que posó su madre. Para ese momento, Klimt se había alejado de las formas geométricas y colores que marcaron su "era dorada" y se acercó a los motivos asiáticos que eran tendencia en el momento por la cercanía con el arte chino y japonés.

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La obra superó el récord anterior del artista. La subasta comenzó en USD 130 millones y durante 20 minutos el precio siguió subiendo en una guerra de ofertas, hasta que finalmente el martillo cayó y el precio llegó a USD 205 millones que, con comisiones y costos, se elevó a su precio final.

"Salvator Mundi" (c. 1500), atribuida a Leonardo Da Vinci

En 2017, este retablo que presenta a Jesús como el salvador del mundo, con una túnica azul y una orbe transparente, se convirtió en la obra de arte más costosa jamás vendida. El comprador, Mohammed Bin Salman, se la llevó por USD 450 millones, tras una guerra de ofertas de 19 minutos. La obra fue redescubierta en 2005 y vendida por poco más de mil dólares. La autenticidad de su atribución a Leonardo Da Vinci ha sido ampliamente disputada, luego de una restauración controversial llevada a cabo por Diane Modestini. Se sabe que existen otras 20 versiones de la obra que han sido atribuidas a seguidores y estudiantes de Da Vinci.

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La pieza también fue el foco de una disputa legal entre el magnate ruso Dmitry Rybolovlev y su mercader de arte Yves Bouvier, en la que el ruso lo acusaba de estafarlo al inflar los precios de las obras que le vendía. Este asunto llegó a los tribunales y se resolvió en 2023.

Antes de ser subastada, la obra hizo parte de una campaña de marketing de Sotheby’s que la llevó por varias partes del mundo.

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