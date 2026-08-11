De la Espriella pide a Paola Holguín, ministra de Cultura, recuperar Catedral de Manizales

La torre lateral de la Catedral de Manizales se desplomó tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: El Espectador- EFE

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El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, adelantar las acciones necesarias para recuperar la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, afectada por el sismo de magnitud 7,4 registrado este 10 de enero en el país.

“Algo que me duele muchísimo a mí, en lo personal, es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de las Culturas, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica, que no solamente es un baluarte para los manizaleños, sino también para toda Colombia”, afirmó el mandatario este 11 de agosto desde la capital del departamento de Caldas.

Aunque la catedral es un Bien de Interés Cultural (BIC) y cualquier intervención debe ser autorizada por el Ministerio de las Culturas, el proceso pasa primero por una solicitud formal del propietario del inmueble. Alberto Escovar, arquitecto y exdirector de Patrimonio y Memoria, explicó a este diario que, en este caso, el paso inicial le corresponde a la Iglesia Católica, que debe enviar una carta a ese ministerio explicando qué piensa hacer y cuáles son los daños identificados. “El Ministerio de Cultura, a partir de ese informe, autoriza unas obras. Es un trámite muy sencillo; no se toman más de dos o tres días en responder”, señaló.

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Esas primeras medidas son temporales y buscan estabilizar la estructura y evitar riesgos para la población. Sin embargo, después sigue una etapa más compleja, que tampoco depende exclusivamente del MinCultura: la de un proyecto integral de restauración.

Escovar advirtió que el daño que tuvo la torre derecha de la construcción hace pensar en una afectación estructural importante. “Muy seguramente va a haber necesidad de mover esa torre y de volverla a reconstruir”, dijo el exdirector de Patrimonio. Se trata —agregó— de un proceso de alta complejidad técnica, pues el edificio, hecho en concreto armado, ya cumple casi 100 años y fue construido con técnicas propias de hace un siglo, por lo que habrá que verificar que el colapso de la torre no haya afectado el resto de la estructura.

“Probablemente habrá un patólogo y un ingeniero estructural que urgentemente tienen que revisar el estado de la catedral de Manizales, que tiene una declaratoria individual como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, el máximo nivel. No solamente se revisa la estructura, sino que uno de los elementos característicos de esa catedral son los vitrales; también habrá que ver qué afectación tienen y si hay necesidad de desmontarlos. Pero todo eso está supeditado al informe que se presente”, explicó el arquitecto.

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Según el experto, es probable que la torre deba reconstruirse completamente, aunque existen varias aproximaciones dentro del mundo de la restauración y aún falta definir el criterio que se seguirá, pues no siempre el camino es volver a hacerla exactamente igual.

Ese debate, según el arquitecto, tendrá al menos dos posiciones. Algunos restauradores podrían plantear una reconstrucción más simplificada, que permita distinguir la intervención nueva de la estructura histórica, mientras que otros defenderían que la torre sea reconstruida exactamente como era antes del colapso.

La decisión —y los tiempos de la restauración— se complejizan aún más si se tiene en cuenta que no estará exclusivamente en manos de los especialistas y del MinCulturas. “Esos bienes de interés cultural también tienen un valor simbólico para las comunidades, que también hay que escuchar”, señaló Escovar.

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