El arte hispano ilumina los logros de los Premios Nobel en Estocolmo

Tocar la luna con las manos

En un lugar privilegiado, frente al Palacio Real de la capital sueca, está “GLOW”, una representación de las múltiples fases lunares alrededor de la Tierra, con las que el público puede jugar e interactuar con la luz y los movimientos de la Luna, explica la mallorquina Adela Lines, directora artística de Amigo&Amigo, el estudio que ha hecho el proyecto.

GLOW conecta con el trabajo de Yasunari Kawabata, Premio Nobel de Literatura en 1968, que dedicó su discurso de aceptación a hablar de cómo la Luna es un símbolo del corazón.

“Hemos transformado esa metáfora en una experiencia lumínica con la que el público puede interactuar con la obra del escritor: cada toque se convierte en luz”, señala.

Lines, de 36 años, estudió diseño industrial en Barcelona y tras acabar la carrera se trasladó a Australia, donde todavía reside, para estudiar inglés. Al poco tiempo de llegar presentó un proyecto “pequeñito” al festival de luces de Sidney ‘Vivid’. Eran los inicios de Amigo&Amigo, un estudio que es hoy referencia mundial en este tipo de expresión artística.

Alma de artista

La artista sueca Nachla Libre, hija (por parte de padre) y nieta de chilenos represaliados por la dictadura de Augusto Pinochet que huyeron a Suecia, le hizo un homenaje en la instalación “Alma de Artista” a la poeta y defensora de los derechos humanos Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945.

Libre, que habla un perfecto español con marcado acento chileno, explica que su abuelo, Humberto Gumersindo Vargas, recientemente fallecido, fue un poeta y político socialista, amigo de Salvador Allende, que trabajó por la alfabetización de las zonas rurales en Chile y se pasó la vida hablándole y leyéndole a Gabriela Mistral.

La primera vez que Libre visitó Chile, en 2015, fue a visitar la tumba de Mistral y en ella halló los versos que inspiran el trabajo que ha presentado para el Festival de Luces de los Nobel: “Lo que el alma es para el cuerpo, el artista lo es para su pueblo”.

La artista de 39 años, hija por parte de madre de una científica de origen libio, hizo un taller para que jóvenes Tensta (el barrio de Estocolmo donde se puede ver “Alma de Artista”, que tiene un elevado índice de población inmigrante) escribieran poemas inspirados por los versos de Mistral. La instalación proyecta una selección de ellos.

Dentro del panal

En la plaza central del barrio de Tensta se exhibe también HEXX una instalación lumínica basada en hexágonos que rinde homenaje a la simetría y los patrones más básicos existentes en la naturaleza.

“Las formas, inspiradas en las abejas y las colmenas, rinden homenaje a Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, ganadores del Premio Nobel de Física en 2014 por la invención de diodos emisores de luz azul eficientes”, explica David Giribet a EFE. Su empresa familiar, Cálidos, de Tárrega (Lleida), es la segunda vez que ha sido seleccionada para el Festival de Luces de los Nobel.

Por la Paz

Otra de las obras más impresionantes, es la que se proyecta y se escucha en el edificio del Ayuntamiento de Estocolmo. Su título es “Pro Pace” (Por la Paz) y homenajea a una selección de galardonados con el premio Nobel de la Paz, como la Cruz Roja, Narges Mohammadi, el XIV Dalái Lama, o el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

Un gran espectáculo es también la obra “Royal Sky” que permite al público experimentar el movimiento de una aurora boreal. El artista Jānis Petersons quiso recordar con ella al Premio Nobel de Física, Hannes Alfvén.

El físico sueco logró el galardón en 1970 por explicar que este espectáculo natural se produce cuando las partículas cargadas del sol entran en contacto con el campo magnético de la Tierra, como ha tratado de recrear Petersons.

Cerca del Palacio Real, la obra Limia -del latín ‘fronteras’- ilumina cinco puertas en constante cambio de color. A veces en una brilla el rosa mientras las demás permanecen azules.

Se trata de una obra de carácter crítico, con la que la artista Victoria Verseau ha querido denunciar la desigualdad de género en los Premios Nobel, que han obtenido más de 900 hombres y solo 68 mujeres, así como la “invisibilidad” de las personas trans en la historia de los galardones más famosos.

