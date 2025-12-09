García Montero acusa a la RAE de querer imponer a Panamá como sede del Congreso de la Lengua

Otra de las polémicas ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando el director del Instituto Cervantes criticó que la RAE no esté dirigida por un filólogo, sino de un catedrático de Derecho Administrativo. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acusó este martes al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer “por su cuenta” Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

“Corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede”, argumentó García Montero en una rueda de prensa. La institución que dirige “se entera, porque se lo comentan otras academias, de que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá”, añadió.

El director del Cervantes aseguró no querer “ofender a Panamá” por el bien de las relaciones internacionales, “por la tensión que hay contra el español” y por los intereses relacionados con el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se declaró ofendido él mismo por la actitud de Muñoz Machado.

“Cuando no se ofenda a Panamá y no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha el próximo congreso internacional”, dijo García Montero.

El director del Cervantes no esquivó tampoco una polémica surgida en octubre pasado con unas declaraciones que él hizo sobre el director actual de la RAE, y hoy se reafirmó en ellas.

“Sigo pensando que la Academia debería tener como director un filólogo de calidad y no un abogado de negocios”, comentó hoy.

El pasado 9 de octubre, durante un desayuno informativo, el director del Instituto Cervantes criticó que la RAE no esté dirigida por un filólogo, sino de un catedrático de Derecho Administrativo “experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias”.

La disputa acaparó toda la atención durante la celebración del Congreso de la Lengua de Arequipa (Perú), que concluyó, a mediados de octubre, sin el tradicional anuncio de cual sería la sede del siguiente, previsto en 2028.

Los CILE los organizan conjuntamente el Cervantes, la RAE y la asociación de academias de la lengua española ASALE, en colaboración con el país anfitrión.

García Montero recordó hoy que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las academias una sede “porque la Secretaría General del Congreso Internacional está a cargo del Instituto Cervantes, que fue quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años”.