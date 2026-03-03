Denuncian inseguridad y abandono institucional en el Distrito Creativo Barrio San Felipe

El barrio San Felipe fue designado como el primer "Barrio Vital" en 2022. Foto: IDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde hace aproximadamente dos años, la comunidad del barrio San Felipe se ha enfrentado a una situación de inseguridad en el sector, según denunció la comunidad.

A través de un comunicado, los habitantes del sector informaron que espacios culturales, viviendas y comercios, se han visto afectados por robos e invasión de predios. “Durante varios años, el barrio ha sido azotado por robos de manera reiterada. No solo los espacios culturales: también viviendas habitadas, establecimientos comerciales, vehículos y el espacio público en general. La problemática es estructural y sostenida en el tiempo”, escribió el codirector del Proyecto Binario, Andrés Pardo.

Pardo, también administra el proyecto cultural CasaSelva, el cual, según el comunicado, ha sufrido tres robos en el último año. De acuerdo con Pardo, la comunidad está organizada para hacer frente a la situación y dijo que han estado en comunicación con la alcaldesa de Barrios Unidos, Melissa Morales.

Adicionalmente, la comunidad del barrio San Felipe se ha quejado de cómo, en años recientes, se han hecho promesas ambiciosas, pero que, según ellos, no han tenido seguimiento institucional. “La constante ha sido la misma: anuncios ambiciosos, ejecución fragmentada y una interinstitucionalidad deficiente. La articulación entre entidades distritales y con la comunidad es mínima. Los procesos se superponen, se contradicen o se diluyen. La coordinación es débil, defectuosa y, en ocasiones, casi absurda”, se lee en el comunicado.

Los reclamos por el lote “La estación”

En el comunicado, y según dijo Pardo a El Espectador, el lote conocido como “La estación”, administrado por RenoBo, ha permanecido abandonado durante varios años y administraciones y se ha convertido en un “foco de inseguridad, acumulación de residuos, presencia de roedores y punto estratégico para actividades delictivas”.

“La comunidad ha denunciado reiteradamente que desde este predio se observan dinámicas de viviendas y establecimientos para identificar inmuebles vulnerables. A pesar de múltiples reuniones con la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el Subsecretario de Seguridad y la Policía Metropolitana, no se han implementado soluciones estructurales”, aseguraron en el comunicado.

Pardo afirmó que en noviembre de 2025 sostuvieron una reunión con el subsecretario de seguridad y, en ella, se organizaron las “Zonas seguras”, según comentó. De acuerdo con el artista, esta propuesta debía llevarse a cabo con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4). “El C4 se iba a contactar con los residentes y las comunidades para involucrar las cámaras que dan al espacio público y, al día de hoy, no hemos sabido nada”, dijo.

Según comentó, la situación frente a la acción de la policía es complicada en el sector, puesto que geográficamente se encuentran entre dos CAI. Por la organización por cuadrantes, el barrio debe ser atendido por el CAI del Polo, aunque esté más cerca del CAI Alcázares.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖